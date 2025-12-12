Cadastro Único (CadÚnico) em risco: 3 motivos para ter a família excluída e como reverter a situação

Alertamos sobre os erros mais graves no Cadastro Único que podem levar à exclusão da família dos programas sociais e o que fazer para regularizar rapidamente.

O Cadastro Único é a porta de entrada para a maioria dos auxílios e programas sociais do governo. Estar com o registro ativo é essencial para receber benefícios como o Bolsa Família, Auxílio Gás, Tarifa Social, entre outros.

No entanto, milhões de famílias correm o risco de serem excluídas do sistema por conta de erros ou negligência. A exclusão é um problema grave, pois o processo para retornar ao cadastro é longo e burocrático.

O governo intensificou a fiscalização e a exclusão de cadastros inativos ou com informações claramente falsas se tornou mais rápida. Manter o registro em dia não é opcional, é obrigatório.

É fundamental que o responsável familiar saiba quais são os principais motivos que levam à exclusão do sistema. Agir preventivamente é a única forma de garantir que sua família não perca o acesso aos auxílios.

A seguir, listamos os três motivos mais comuns que colocam o Cadastro Único em risco de cancelamento definitivo.

Motivo 1: Cadastro desatualizado há mais de quatro anos

A regra é clara: o Cadastro Único deve ser atualizado, no mínimo, a cada dois anos. Essa atualização é obrigatória mesmo que não tenha havido nenhuma mudança na sua família.

Se você passar longos períodos sem atualizar o cadastro — geralmente mais de quatro anos — o sistema considera o registro como vencido e inconsistente. Ele é marcado para exclusão.

Nesse período, o governo não tem certeza se a família continua morando no mesmo lugar ou se a renda ainda é a mesma. Por segurança, o sistema corta o vínculo.

Para evitar isso, marque na sua agenda a data da última atualização e programe a próxima visita ao setor responsável antes do prazo de dois anos.

Motivo 2: Renda declarada incompatível com o padrão de vida

Este é um dos motivos mais frequentes de exclusão no famoso “pente-fino”. O governo cruza as informações de renda declaradas no cadastro com outros dados, como CPF e contas bancárias.

Se o sistema identificar que a renda familiar real ultrapassa em muito o limite permitido para a baixa renda, ou se houver bens incompatíveis, a família é sinalizada por fraude ou omissão de informação.

Nesse caso, a exclusão é imediata e o beneficiário pode ser obrigado a devolver os valores recebidos indevidamente. O segredo é sempre declarar a renda real de todos os membros da casa, de forma transparente.

Se um membro da família conseguir um emprego formal ou um aumento salarial significativo, isso precisa ser comunicado no cadastro o mais rápido possível.

Motivo 3: Falta de localização da família após convocação

O governo frequentemente convoca famílias específicas para realizar a averiguação cadastral ou o recadastro obrigatório. Essa convocação pode chegar por meio de mensagem nos aplicativos ou por carta.

Se a família for convocada e não comparecer para regularizar a situação no prazo determinado, o sistema entende que não há interesse em manter o cadastro ativo ou que a família não mora mais no endereço informado.

A exclusão por omissão de resposta é comum. Para evitar isso, monitore as mensagens nos aplicativos do governo e, se mudar de endereço, comunique imediatamente a alteração para que as convocações cheguem corretamente.

Se a sua família foi excluída, será preciso iniciar um novo processo de cadastramento do zero. Não há como simplesmente reativar o registro. Leve toda a documentação ao setor responsável e explique a situação para tentar um novo cadastro.