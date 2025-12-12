Coritiba apresenta plano para novo espaço de camarotes no Couto

Curitiba – Coritiba apresenta projeto para ampliar camarotes no Couto Pereira

O Coritiba apresentou recentemente um novo projeto para ampliar o Setor Cadeiras Mauá no Estádio Couto Pereira. O destaque da nova proposta é a construção de um quinto andar exclusivo para camarotes, com unidades de alto padrão. As informações sobre o projeto foram divulgadas durante um evento e rapidamente se espalharam nas redes sociais.

O novo andar será adicionado acima da estrutura do atual Setor Pro Tork, onde já estão localizados os camarotes do estádio. Este novo nível terá camarotes maiores e mais completos, destinados a um público que busca um serviço de hospitalidade de alto nível.

Embora o projeto já esteja pronto, sua implementação dependerá da venda dessas novas unidades. A previsão inicial para a entrega dos camarotes é até a metade do próximo ano, mas, se as vendas não forem satisfatórias, o clube não terá a obrigação de começar a obra imediatamente.

Entre as informações que circularam nas redes sociais, está uma tabela de preços que mostra os valores dos camarotes já existentes. Os preços podem chegar até R$ 500 mil para espaços que acomodam até 15 pessoas no terceiro andar.

Os novos camarotes estarão localizados entre a grande área esquerda e o meio de campo, tendo capacidade para 20 pessoas. O custo anual para essas unidades será de R$ 1 milhão. Cada camarote contará com ar condicionado, móveis de qualidade, bar interno e uma vista privilegiada do campo.

Os preços dos camarotes nos andares inferiores do Setor Mauá variam entre R$ 190 mil e R$ 360 mil, dependendo de fatores como localização e capacidade. Os camarotes no Setor Social custam entre R$ 100 mil e R$ 260 mil.

As imagens apresentadas do projeto mostram ambientes amplos, com revestimento em madeira, lounges confortáveis, cadeiras acolchoadas e divisórias de vidro voltadas para o campo. Além da construção dos novos camarotes, o projeto também prevê melhorias na circulação interna e ajustes estruturais para facilitar o acesso ao setor.

Nos últimos dias, o Estádio Couto Pereira tem sido tema de discussões entre a diretoria do clube. Entre os tópicos em pauta estão a ampliação da capacidade do estádio e a revisão de aspectos do contrato da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Uma das propostas é a possibilidade de firmar parcerias para o “naming rights” do estádio e realizar ajustes estruturais mais abrangentes.

Outro assunto que tem gerado debate é a homenagem ao dirigente Renato Follador Júnior. O Conselho Consultivo decidiu manter o nome, mas o Conselho Deliberativo se reunirá novamente para escolher um novo nome para o espaço.

O Coritiba continua trabalhando em melhorias e expansões para oferecer experiências cada vez melhores aos seus torcedores.