Márcio Vito retorna como pescador em ‘Três Graças’

Após participar da produção “Guerreiros do Sol”, disponível na plataforma Globoplay, o ator Márcio Vito retorna à TV aberta. Ele tem um papel importante na novela “Três Graças”, exibida no horário nobre da Globo, interpretando um pescador que salva Rogério, personagem de Eduardo Moscovis, de um acidente no mar. O reencontro emocionante entre Rogério e sua família está agendado para o capítulo 74 da trama, que será exibido no dia 13 de janeiro.

De volta à mansão, Rogério procura Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e conta que sua sobrevivência se deve ao resgate feito pelo pescador. Ele também compartilha a experiência com Josefa, papel de Arlete Salles, e Raul, interpretado por Paulo Mendes, ainda vestindo as roupas do acidente, o que intensifica o drama da cena.

Enquanto grava sua participação em “Três Graças”, Márcio Vito tem se dedicado também ao cinema. Ele está no Rio de Janeiro filmando uma nova produção dirigida por Julia Murat, cujo título provisório é “Ainda assim, criamos”. O filme envolve um elenco diversificado, incluindo Sol Miranda, Nash Laila e Rodrigo Bolzan, e explora, após um período de três meses de ensaios e filmagens documentais, um novo enfoque na narrativa ficcional, ampliando a pesquisa artística que fundamenta o projeto.

Desde sua estreia em 20 de outubro, “Três Graças” tem apresentado uma média de 21,7 pontos na Grande São Paulo. Embora esse número seja semelhante ao que “Dona de Mim” alcançou no mesmo horário das 19h, ainda está abaixo do esperado para o horário nobre da Globo. Isso gera um clima de expectativa nos bastidores, mas a emissora planeja exibir todos os 179 episódios da novela até maio.

A próxima novela que irá substituir “Três Graças” já foi confirmada: “Quem Ama, Cuida”, uma nova obra de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que será apresentada a partir de maio de 2026.