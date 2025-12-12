Henrique Barreira e Mariana Ximenes em ‘Quem Ama, Cuida’

Em maio de 2026, a Globo estreia a novela “Quem Ama, Cuida”, que promete trazer uma trama cheia de emoções e reviravoltas. A história apresenta Mariana Ximenes no papel de uma mulher casada que se envolve com um homem mais jovem, desafiando as normas de sua família e sua própria felicidade.

Henrique Barreira é o principal candidato para interpretar o par romântico de Mariana. No entanto, sua participação ainda depende da conciliação de sua agenda, já que ele também está escalado para a segunda temporada da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, cujas gravações ocorrerão no meio do ano. A confirmação de seu nome para a novela depende de um ajuste das agendas.

Outro destaque é o retorno de Antonio Fagundes, que inicialmente recusou um convite, mas voltou a negociar com a Globo e conseguiu um papel na trama. Fagundes interpretará Artur, um empresário rico que decide deixar toda a sua herança para sua fisioterapeuta, Adriana, interpretada por Leticia Colin. O conflito começa quando Artur se casa com Adriana para garantir que ela receba o dinheiro após sua morte. Porém, a união é breve, pois ele é assassinado em circunstâncias misteriosas, e Adriana é injustamente acusada e presa. Anos depois, ela se liberta e busca provar sua inocência, contando com o apoio do advogado Pedro, vivido por Chay Suede.

O elenco conta ainda com nomes como Tatá Werneck, Tony Ramos, Eduardo Sterblitch, Agatha Moreira, Isabela Garcia e Jeniffer Nascimento. A direção artística é de Amora Mautner e o roteiro é escrito por Walcyr Carrasco, em parceria com Claudia Souto. A novela deve explorar temas clássicos do melodrama, como ambição, injustiça, segredos de família, recomeços e redenção, mantendo um ritmo ágil e uma linguagem acessível.

Com uma mistura de drama e personagens envolventes, “Quem Ama, Cuida” promete ser uma atração significativa na programação da Globo e traz uma expectativa alta entre os telespectadores.