Sandy negocia participação em ‘Coração Acelerado’, da Globo

A cantora Sandy pode retornar à Globo como atriz. Ela está em negociações avançadas para aparecer como ela mesma na nova novela “Coração Acelerado”, que estreia no dia 12 de janeiro de 2026. A inclusão de Sandy na trama está sendo bem recebida, mas o desafio é conciliar as gravações com sua agenda de shows e compromissos já estabelecidos para os próximos meses.

A novela “Coração Acelerado” tem como foco participações especiais de diversos artistas, especialmente do mundo sertanejo. Até agora, estão confirmados nomes conhecidos como Maiara e Maraisa, Ana Castela, Paula Fernandes, Michel Teló e Daniel. Se Sandy conseguir fechar o acordo, ela se tornará a primeira artista de fora do sertanejo a participar do projeto, quebrando assim um padrão na seleção de convidados.

É importante ressaltar que Sandy sempre deixou claro seu distanciamento do gênero sertanejo. Em uma ocasião, enquanto atuava no programa “SuperStar”, ela afirmou que não é fã do estilo, embora tenha grande admiração por seu pai e seu tio, que são figuras importantes dentro deste gênero musical.

Sandy já tem uma história com a dramaturgia da Globo. Em 2001, foi protagonista da novela “Estrela-Guia”, que teve boa audiência. Desde então, ela se dedicou mais ao cinema e fez algumas participações pontuais, como uma breve aparição no remake da novela “Vale Tudo”, que foi exibido em 2025.

A trama “Coração Acelerado” é escrita pelas autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, ambas com experiências anteriores em novelas que combinam música e drama. Izabel é conhecida por “Cheias de Charme”, e Maria Helena por “Rock Story”, ambas marcadas por uma forte ligação com a música popular e trilhas sonoras cativantes.

A expectativa da Globo é aproveitar o sucesso de novelas musicais anteriores, adicionando grandes nomes da música nacional para atrair uma audiência diversificada. Com a possível participação de Sandy, a produção busca ampliar seu apelo, indo além do sertanejo, e conquistando diferentes públicos na faixa das sete.