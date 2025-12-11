Vitinho Park em Campo Grande: diversão radical a partir de R$ 40

As férias escolares chegaram, e com elas, o retorno de uma atração muito esperada: o Vitinho Park. Este parque itinerante, que há 38 anos leva diversão a diferentes cidades, está agora instalado no Shopping Bosque dos Ipês. Com uma estrutura completa, o parque oferece uma diversidade de brinquedos, incluindo opções clássicas e radicais, ideais para momentos em família.

Os ingressos para o Vitinho Park têm preços acessíveis. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o ingresso custa R$ 40 para a sessão das 19h às 22h. Nos finais de semana e feriados, o valor permanece em R$ 40 para a primeira sessão, que acontece das 14h às 18h, enquanto a segunda sessão, das 18h às 22h, sai por R$ 50. Para aqueles que preferem brincar em apenas um brinquedo, é possível adquirir ingressos individuais por R$ 15. Todas as compras devem ser feitas exclusivamente pelo site do parque.

Localizado no estacionamento do shopping, o Vitinho Park é reconhecido pela segurança e pela qualidade de sua equipe, que acompanha o parque desde seus primeiros anos, quando a tecnologia era bem diferente da atual. Ao longo dos anos, se tornou um dos parques itinerantes mais apreciados do país e é considerado um destino imperdível nas férias em Campo Grande.

Os visitantes encontrarão atrações que garantem muita adrenalina, como diferentes montanhas-russas e outras experiências emocionantes. Entre os brinquedos disponíveis, destacam-se:

– Montanha-russa

– Love Taxi

– Tagadisco

– Crazy Dance

– Kamikaze

– Fly Zone

– Skip Dance

Para aqueles que preferem se divertir de maneira mais tranquila, há também opções como:

– Disco Car

– Barco Pirata

– Brucomela

– Tele Combate

Os pequenos também têm espaço garantido com oito brinquedos infantis, preparados para oferecer alegria e segurança, além de momentos que ficarão na memória e renderão boas histórias para o retorno às aulas.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente no site, e cada passaporte é válido para uma sessão de funcionamento. Os horários de operação são:

– Segunda a sexta: 19h às 22h

– Sábados, domingos e feriados:

– 1ª sessão: 14h às 17h

– 2ª sessão: 17h às 22h

O parque destaca a importância de utilizar o QR Code para entrada, que deve ser acessado somente pelo site, garantindo segurança e organização.

Além dos brinquedos, o Vitinho Park conta com uma praça de alimentação onde os visitantes podem encontrar opções de doces, salgados e bebidas, criando uma experiência de lazer completa.

O Vitinho Park está localizado no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos Estados. A visita promete muitas risadas e momentos de entretenimento para toda a família.