GloboNews registra baixa audiência em SP após saída da TV paga

A mudança na forma como consumimos conteúdo está afetando todo o setor de mídia no Brasil, e a GloboNews é um exemplo claro disso. Em novembro, o canal registrou um índice de audiência alarmantemente baixo na Grande São Paulo, atingindo apenas 0,07 ponto de média. Este é o pior resultado da história da emissora na região e revela as dificuldades enfrentadas frente ao crescimento das plataformas digitais.

Os números mostram que a GloboNews teve uma diferença mínima de 0,01 ponto em relação à Jovem Pan News, que ficou em segundo lugar no segmento de notícias. Essa baixa audiência é um sinal de que as mudanças internas na emissora ainda não surtiram efeito positivo, com a necessidade de reestruturação se tornando cada vez mais evidente.

O que está acontecendo com a GloboNews também é parte de um fenômeno mais amplo. O público tem buscado cada vez mais alternativas online, onde a oferta de conteúdo é personalizada e flexível, permitindo que os espectadores assistam a programas e leiam notícias em horários que melhor se encaixam em suas rotinas.

As estatísticas corroboram essa tendência. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o mercado de TV paga no Brasil encolheu drasticamente. Em 2014, no auge do setor, havia 19,6 milhões de assinantes. Desde então, o número caiu quase pela metade, resultando em uma perda de 9,5 milhões de assinantes ao longo de dez anos.

A queda acentuada na audiência da GloboNews e a diminuição no número de assinantes da TV paga demonstram como a revolução digital está transformando os meios de comunicação tradicionais. Para os canais de notícias, o principal desafio agora é encontrar novas estratégias e formatos para se manterem relevantes em um cenário em que a internet é cada vez mais a principal fonte de informação para o público.