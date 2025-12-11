Antônio Fagundes confirmado em ‘Quem Ama, Cuida’ pela Globo

Antonio Fagundes está de volta à TV após um hiato de quatro anos, participando da nova novela "Quem Ama, Cuida", escrita por Walcyr Carrasco. A trama vai ao ar na TV Globo e substituirá "Três Graças" a partir de maio de 2026. Fagundes interpretará o personagem Artur, um empresário idoso que enfrenta uma situação complicada com sua família.

Após recusar um convite inicial para outro papel na mesma novela, o ator conseguiu negociar uma condição especial com a emissora: ele gravará apenas três dias por semana, geralmente de segunda a quarta, para que possa se dedicar ao teatro de quinta a domingo. A Globo aceitou essa solicitação, garantindo sua participação na trama.

O papel de Antonio Fagundes será notável, mas breve. Artur decide se casar com Adriana, uma fisioterapeuta interpretada por Leticia Colin, para garantir sua herança a ela. No entanto, ele morre logo após o casamento, o que dá início ao conflito central da novela. Com a morte de Artur, Adriana é acusada de assassinato e passa anos na prisão. Ao sair, ela busca provar sua inocência e se vingar, contando com a ajuda de Pedro, um advogado vivido por Chay Suede.

Embora sua presença na trama se concentre nos primeiros capítulos, é possível que Fagundes apareça em flashbacks ao longo da história, dependendo do desenvolvimento da narrativa. Esta será a terceira colaboração entre o ator e Walcyr Carrasco, após os sucessos "Amor à Vida" e o remake de "Gabriela".

Além da novela, Fagundes também participará de um filme nos Estúdios Globo, continuando sua longa trajetória com a emissora, com a qual se reaproximou após um contrato fixo que terminou em 2020, depois de mais de 40 anos de trabalho.

O ator expressou sua felicidade com o retorno, afirmando estar animado por novos projetos. O diretor geral da Globo, Amaury Soares, comentou sobre a importância de Fagundes para o audiovisual brasileiro e a alegria de tê-lo de volta.

A participação de Fagundes é vista como um forte atrativo para os primeiros episódios da novela, funcionando como um pilar para o desenvolvimento da história. Com seu novo formato de gravações e compromissos variados, o ator equilibra suas atividades na televisão, no cinema e no teatro.

Ficha Técnica