Coluna RC anuncia o lançamento de e-book sobre design e decoração

A Kohler Ponta Grossa foi o local escolhido para o lançamento do e-book intitulado “Tendências de Design e Decoração para 2026”. Este evento, que já começa como um sucesso, reuniu diversos profissionais do setor, além de parceiros que desempenharam papéis fundamentais na criação do projeto.

A noite foi planejada para celebrar o resultado do trabalho conjunto e promover um ambiente de troca de ideias e inspiração, características que refletem bem a identidade da Kohler. Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de interagir e discutir sobre as novas tendências que moldarão o design e a decoração nos próximos anos.

A atmosfera do evento foi marcada por um estilo elegante, reforçando a importância da colaboração entre os profissionais do setor. Além das discussões sobre design, o lançamento também serviu como um ponto de encontro para networking e aprendizado, essencial para quem atua na área.

O e-book apresenta análises e previsões sobre o que estará em alta em 2026, ajudando designers e decoradores a se prepararem para as mudanças e inovações que estão por vir. Com isso, o evento não só celebrou um projeto bem-sucedido, mas também abriu espaço para novas ideias e projetos futuros no universo da decoração.