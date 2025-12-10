Natal no Parque Náutico de Curitiba inicia nesta sexta-feira

Drive-thru de Natal no Parque Náutico em Curitiba começa dia 12

Curitiba recebe a partir de hoje, 12 de dezembro, mais uma edição do tradicional Drive-thru de Natal no Parque Náutico, localizado no Alto Boqueirão. Este evento faz parte da programação natalina da cidade e oferece uma experiência única, permitindo que os visitantes conheçam a decoração especial do parque a bordo de seus veículos ou ônibus.

A atração é gratuita e não exige agendamento prévio. O circuito tem uma extensão de 1,5 km e inclui 13 estações temáticas, que prometem encantar pessoas de todas as idades. Os visitantes poderão explorar a beleza das luzes e a decoração natalina até o dia 23 de dezembro, com horários de visitação às 19h, 20h e 21h. É importante ressaltar que motos e bicicletas não poderão circular durante o Drive-thru, exceto em uma data específica, 15 de dezembro, destinada a passeios com bicicletas.

Para facilitar o acesso ao evento, a linha de ônibus X51, chamada Linha Natal Parque Náutico, fará o trajeto a partir do Terminal Boqueirão. A frequência dos ônibus será a cada 15 minutos, das 18h45 até 21h, de terça a domingo, até o encerramento do evento.

A segurança no local será uma prioridade, com a presença da Guarda Municipal e equipe da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Setran). Essas ações visam garantir um tráfego seguro e organizado durante o evento.

Uma das novidades deste ano é a apresentação do balé clássico O Quebra-Nozes, que será exibida em telões de alta definição ao longo do percurso. Além disso, os visitantes poderão admirar um imponente anjo de 8 metros, árvores de 20 metros de altura e a encantadora casa da Banda de Papais Noéis.

O cenógrafo e diretor de arte do evento, Daniel Marques, destacou o cuidado com os detalhes, informando que a altura do piso das estações foi cuidadosamente planejada para proporcionar uma visão privilegiada ao público e permitir a interação entre os visitantes e os artistas.

O Drive-thru de Natal é uma excelente opção para quem deseja celebrar a festa em família e aproveitar a magia do Natal em Curitiba.