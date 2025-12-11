Luthieria Valcareggi completa 100 anos com festival gratuito em Porto Alegre

A Fábrica e Luthieria de Instrumentos Musicais Valcareggi, tradicional empresa de Porto Alegre, vai comemorar 100 anos de história no próximo dia 13 de dezembro. A celebração ocorrerá no Museu Joaquim José Felizardo, localizado na Cidade Baixa, das 11h às 20h, e a entrada será gratuita. O evento incluirá shows, uma feira com expositores, espaços interativos, exibições de fotografias, opções de alimentação e diversas atividades voltadas para todos os públicos.

A história da família Valcareggi começou em 1925, quando o luthier Enrico Valcareggi, vindo da Itália, chegou à capital gaúcha. Com a experiência e o conhecimento adquiridos com seu pai, ele abriu sua oficina na Rua João Alfredo. Desde então, a tradição de fabricação e manutenção de instrumentos musicais se estabeleceu, levando ao surgimento da primeira banda municipal da cidade. Com o passar dos anos, a luthieria tornou-se uma referência não apenas para artistas locais, mas também para diversas iniciativas culturais.

Hoje, a manutenção de instrumentos de sopro continua a ser realizada no mesmo local pelo luthier Marcos Valcareggi. Apesar de a fachada do edifício exibir uma placa de venda, os descendentes de Enrico têm planos de revitalizar o espaço, transformando-o em uma escola técnica de luthieria e um centro multicultural. Essa iniciativa visa preservar o patrimônio cultural da Cidade Baixa, alinhada com a visão do patriarca da família.

Marcos Valcareggi destaca que o festival tem como objetivo não apenas celebrar o centenário, mas também homenagear a cultura musical da cidade. Segundo ele, muitas apresentações contarão com músicos que utilizarão instrumentos que passaram pelas mãos da família ao longo dos anos.

A programação contará com várias atrações, como a Orquestra Jovem do RS, um projeto social da Fundação Pão dos Pobres; o bloco Areal do Futuro, ligado ao Quilombo do Areal; a Banda Comunitária da UFCSPA e a Banda Marcial Juliana, entre outros artistas. Essas performances irão destacar a relação histórica que esses grupos têm com a luthieria.

Além da música, haverá atividades interativas, como um mini museu sobre a luthieria, uma linha do tempo da história da família Valcareggi e oficinas sobre memória afetiva. Também está prevista uma feira de expositores de economia criativa, além de uma praça de alimentação com opções de comida e bebida.

Serviço:

Festival de 100 anos da Fábrica e Luthieria de Instrumentos Musicais Valcareggi

Data: Sábado, 13 de dezembro

Sábado, 13 de dezembro Horário: Das 11h às 20h

Das 11h às 20h Local: Museu Joaquim José Felizardo – Rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa, Porto Alegre

Museu Joaquim José Felizardo – Rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa, Porto Alegre Entrada: Gratuita

Atrações:

Orquestra Jovem do RS

Areal do Futuro

Banda Comunitária da UFCSPA

Banda Marcial Juliana

Trombones de Vara à Noite

Zé do Pandeiro e a Charanga

Projeto Cavaquíneos

Cuidado Que Já Nos Viram

King Jim

Atividades:

Mini museu do ofício e linha do tempo da família

Oficina de mapas mentais

Feira de expositores de economia criativa

Praça de alimentação

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do evento.