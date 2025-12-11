Luthieria Valcareggi completa 100 anos com festival gratuito em Porto Alegre

A Fábrica e Luthieria de Instrumentos Musicais Valcareggi, tradicional empresa de Porto Alegre, vai comemorar 100 anos de história no próximo dia 13 de dezembro. A celebração ocorrerá no Museu Joaquim José Felizardo, localizado na Cidade Baixa, das 11h às 20h, e a entrada será gratuita. O evento incluirá shows, uma feira com expositores, espaços interativos, exibições de fotografias, opções de alimentação e diversas atividades voltadas para todos os públicos.
A história da família Valcareggi começou em 1925, quando o luthier Enrico Valcareggi, vindo da Itália, chegou à capital gaúcha. Com a experiência e o conhecimento adquiridos com seu pai, ele abriu sua oficina na Rua João Alfredo. Desde então, a tradição de fabricação e manutenção de instrumentos musicais se estabeleceu, levando ao surgimento da primeira banda municipal da cidade. Com o passar dos anos, a luthieria tornou-se uma referência não apenas para artistas locais, mas também para diversas iniciativas culturais.
Hoje, a manutenção de instrumentos de sopro continua a ser realizada no mesmo local pelo luthier Marcos Valcareggi. Apesar de a fachada do edifício exibir uma placa de venda, os descendentes de Enrico têm planos de revitalizar o espaço, transformando-o em uma escola técnica de luthieria e um centro multicultural. Essa iniciativa visa preservar o patrimônio cultural da Cidade Baixa, alinhada com a visão do patriarca da família.
Marcos Valcareggi destaca que o festival tem como objetivo não apenas celebrar o centenário, mas também homenagear a cultura musical da cidade. Segundo ele, muitas apresentações contarão com músicos que utilizarão instrumentos que passaram pelas mãos da família ao longo dos anos.
A programação contará com várias atrações, como a Orquestra Jovem do RS, um projeto social da Fundação Pão dos Pobres; o bloco Areal do Futuro, ligado ao Quilombo do Areal; a Banda Comunitária da UFCSPA e a Banda Marcial Juliana, entre outros artistas. Essas performances irão destacar a relação histórica que esses grupos têm com a luthieria.
Além da música, haverá atividades interativas, como um mini museu sobre a luthieria, uma linha do tempo da história da família Valcareggi e oficinas sobre memória afetiva. Também está prevista uma feira de expositores de economia criativa, além de uma praça de alimentação com opções de comida e bebida.
Serviço:
Festival de 100 anos da Fábrica e Luthieria de Instrumentos Musicais Valcareggi
- Data: Sábado, 13 de dezembro
- Horário: Das 11h às 20h
- Local: Museu Joaquim José Felizardo – Rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa, Porto Alegre
- Entrada: Gratuita
Atrações:
- Orquestra Jovem do RS
- Areal do Futuro
- Banda Comunitária da UFCSPA
- Banda Marcial Juliana
- Trombones de Vara à Noite
- Zé do Pandeiro e a Charanga
- Projeto Cavaquíneos
- Cuidado Que Já Nos Viram
- King Jim
Atividades:
- Mini museu do ofício e linha do tempo da família
- Oficina de mapas mentais
- Feira de expositores de economia criativa
- Praça de alimentação
Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do evento.