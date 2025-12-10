Filipe Bragança e Isadora Cruz apresentam teaser de ‘Coração Acelerado’

A música sertaneja ganha destaque na televisão brasileira com a estreia da nova novela das 19h, “Coração Acelerado”, marcada para o dia 12 de janeiro. A trama, que substituirá “Dona de Mim”, é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, trazendo uma narrativa musical e romântica, com um forte protagonismo feminino.

Na última terça-feira, foi exibido o primeiro teaser da novela, que conta com as atuações de Filipe Bragança e Isadora Cruz. A chamada questiona: "O que faz o seu coração acelerar? Em janeiro: Coração Acelerado, sua nova novela das sete!".

Ambientação e enredo

A história se passa no coração do Brasil e acompanha Agrado Garcia (interpretada por Isadora Cruz), uma jovem compositora que sonha em se destacar na concorrida cena sertaneja. Desde pequena, Agrado viveu em caravanas musicais com sua madrinha, assistindo aos shows de sua mãe. Influenciada por grandes artistas como Marília Mendonça e Simone e Simaria, ela é moldada por um universo que desafia a predominância masculina no gênero.

Durante sua infância, Agrado conhece João Raul (Filipe Bragança) em um concurso de rádio em Goiás. Eles se aproximam ao cantarem juntos uma de suas composições, mas um imprevisto força Agrado a deixar a cidade. Antes da separação, ela presenteia João com uma medalhinha de Santa Cecília e guarda uma pulseira com suas iniciais. Anos depois, João Raul, já um artista consagrado, faz um post em suas redes sociais em busca da “garota do passado”, o que chama a atenção de Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), sua namorada influenciadora. O reencontro entre João e Agrado provoca sentimentos complexos e conflitos intergeracionais.

Direção e produção

A novela é dirigida por Carlos Araujo, que enfatiza a importância da ambientação sonora. Ele destaca que “Coração Acelerado” traz a energia do sertanejo contemporâneo, refletindo a cultura rica do Centro-Oeste brasileiro. A trilha sonora incluirá releituras de clássicos do gênero, além de novas canções com uma pegada romântica.

A produção aposta em inovação tecnológica, utilizando um recurso de inteligência artificial para aprimorar a sonoridade das cenas musicais. Esse processo combina a voz da atriz Isadora com a de cantoras profissionais, evitando a dublagem tradicional. A captação das músicas ocorre em estúdio, com sincronização digital e testes em apresentações fictícias.

O elenco passa por um rigoroso treinamento que inclui aulas de canto, violão e preparação corporal, com objetivo de garantir autenticidade nas performances. O violão tem um papel central nas histórias de Agrado e João Raul, reforçando a conexão musical entre os personagens.

Pesquisas e imersões

A equipe de roteiristas se aprofundou no universo sertanejo com o apoio do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Artístico da emissora. Foram realizadas imersões culturais em Goiânia, em parceria com a TV Anhanguera, para entender melhor as nuances do gênero, com encontros com artistas locais.

De acordo com Maria Helena Nascimento, a novela “Coração Acelerado” traz uma narrativa romântica e feminina que retrata um sertanejo moderno, evidenciando a riqueza cultural do Centro-Oeste. A proposta busca conectar memórias afetivas, representatividade e um olhar contemporâneo sobre a música.

Com esta nova obra, a novela promete renovar o conceito de telenovelas musicais, trazendo emoção, identidade regional e inovação tecnológica, ocupando assim a faixa das 19h na programação.