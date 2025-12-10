Dupla Liberação: Bolsa Família e Auxílio Gás Caem HOJE (10/12); Veja o Calendário Completo

Pagamento antecipado do Bolsa Família e Auxílio Gás tem início nesta quarta-feira, 10 de dezembro, para milhões de famílias com NIS final 1 e em cidades com calamidade.

A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) iniciaram nesta quarta-feira, 10 de dezembro, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás para o último ciclo de 2025.

O calendário de dezembro foi antecipado para que todas as famílias recebam seus benefícios antes das festas de fim de ano, com previsão de término no dia 23/12.

Quem Recebe Hoje (10/12)

O pagamento de R$ 600 (valor base do Bolsa Família) e dos R$ 110 do Auxílio Gás (referente a 100% da média do botijão de 13kg) é liberado hoje para dois grupos principais:

Famílias com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Todos os beneficiários que moram em um dos 179 municípios de 7 estados (como RN, AM, SP) que decretaram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás em Dezembro

Os depósitos seguem de forma escalonada até a próxima semana, conforme o último dígito do seu NIS: