Dupla Liberação: Bolsa Família e Auxílio Gás Caem HOJE (10/12); Veja o Calendário Completo

Saiba o valor do Auxílio Gás e os adicionais do Bolsa Família que você pode receber neste mês e confira todas as datas de pagamento unificado para o final de 2025. Créditos: noticiadamanha.com.br

Pagamento antecipado do Bolsa Família e Auxílio Gás tem início nesta quarta-feira, 10 de dezembro, para milhões de famílias com NIS final 1 e em cidades com calamidade.

A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) iniciaram nesta quarta-feira, 10 de dezembro, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás para o último ciclo de 2025.

O calendário de dezembro foi antecipado para que todas as famílias recebam seus benefícios antes das festas de fim de ano, com previsão de término no dia 23/12.

Quem Recebe Hoje (10/12)

O pagamento de R$ 600 (valor base do Bolsa Família) e dos R$ 110 do Auxílio Gás (referente a 100% da média do botijão de 13kg) é liberado hoje para dois grupos principais:

  1. Famílias com Número de Identificação Social (NIS) final 1.
  2. Todos os beneficiários que moram em um dos 179 municípios de 7 estados (como RN, AM, SP) que decretaram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás em Dezembro

Os depósitos seguem de forma escalonada até a próxima semana, conforme o último dígito do seu NIS:

Final do NISData de Pagamento (Dezembro)
110 de dezembro (Hoje)
211 de dezembro
312 de dezembro
415 de dezembro
516 de dezembro
617 de dezembro
718 de dezembro
819 de dezembro
922 de dezembro
023 de dezembro
