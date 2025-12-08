SBT registra mínima histórica de audiência no sábado com 1,7 ponto

No último sábado, a emissora SBT registrou a pior audiência de sua história na Grande São Paulo, a principal área de cobertura do Brasil. Entre 7h e meia-noite, a média de pontos foi de apenas 1,7, um desempenho alarmante que não se equipara nem mesmo a feriados ou datas com forte concorrência.

Essa queda significativa coloca o SBT em uma posição delicada no mercado publicitário, uma vez que a média-dia é um dos indicadores mais importantes para anunciantes. Durante 85 minutos de programação, a emissora chegou a empatar tecnicamente em audiência com canais menores, como XSports e TV Aparecida. A única vez em que o SBT conseguiu a vice-liderança foi na madrugada, quando competiu com programas religiosos da Record.

Entre os programas exibidos, o Bake Off Brasil foi o que se saiu melhor, com 2,8 pontos entre 21h04 e 22h35, sendo o único a quase alcançar 3 pontos. Por outro lado, o Luccas Toon teve a pior performance do dia, com apenas 0,7 ponto entre 6h e 6h42 da manhã.

As comparações com as quatro semanas anteriores mostram que a emissora perdeu 32% de sua audiência nesse período. Esse cenário crítico dificulta a manutenção de anunciantes, especialmente em sua grade de programação voltada para o entretenimento.

Essa situação destaca a necessidade urgente de uma revisão na programação de sábado, que enfrenta críticas e instabilidade. Há registros de que a diminuição de público se deve, em parte, à falta de formatos atraentes e à ausência de atrações com maior apelo popular.

Além disso, o segmento de desenhos animados e programas infantis, historicamente forte no SBT, também apresenta uma queda acentuada. O desempenho fraco de Lucas Toon ilustra a dificuldade da emissora em reacender o interesse do público jovem, que sempre foi um de seus principais alvos nas manhãs de fim de semana.

Diante desse cenário preocupante, executivos da emissora estão considerando alternativas, mas até o momento, nenhuma mudança na programação foi oficialmente anunciada.