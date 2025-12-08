Jovem baleado em Ponta Grossa se envolveu em briga

Na noite de domingo, 7 de outubro, um jovem de 20 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo nas nádegas na região de Uvaranas, em Ponta Grossa. O incidente ocorreu após uma discussão que ele teve em uma conveniência. Segundo testemunhas, que preferiram não se identificar, a briga começou no estabelecimento e se estendeu para a rua.

Após os disparos, o autor da ação fugiu do local. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada, mas não conseguiu identificar o modelo ou a placa do veículo utilizado na fuga.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. Além disso, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu a ocorrência.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para investigar o caso e estão tomando as medidas necessárias para apurar o que aconteceu. As autoridades seguem em busca de informações que possam levar à identificação e captura do suspeito.