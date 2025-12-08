Números consolidados de 05/12/2025 são divulgados

No dia 5 de dezembro de 2025, as audiências de algumas emissoras de televisão no Brasil mostraram variações importantes em seus números. O SBT, por exemplo, apresentou uma queda na audiência durante o sorteio da Copa do Mundo, mesmo com a participação do narrador famoso Galvão Bueno. A reprise da novela "Rainha da Sucata" continua a enfrentar dificuldades, registrando recordes negativos consecutivos.

Além disso, o programa "Mãe" teve uma pequena redução na audiência, mas ainda manteve mais que o dobro de espectadores em comparação com "A.Mar". A Band também teve um desempenho fraco com o seu programa "Melhor da Noite", que atingiu menos da metade da audiência das atrações da RedeTV!.

Confira os números de audiência consolidados do dia:

Audiência Consolidada de 5 de dezembro de 2025

Globo : Bom Dia SP: 8,4 Bom Dia Brasil: 7,3 Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 Mais Você: 6,0 SP1: 8,0 Globo Esporte: 8,0 Jornal Hoje: 8,7 Sorteio da Copa: 9,8 Sessão da Tarde (Maria): 8,3 SPTV: 9,8 Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 11,9 Êta Mundo Melhor!: 17,5 SP2: 20,0 Dona de Mim: 21,6 Jornal Nacional: 23,1 Três Graças: 22,5 Globo Repórter: 15,6 Sessão Globoplay (The Equalizer): 10,6 Jornal da Globo: 7,4 Dona de Mim (reapresentação): 5,3 Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,7 Corujão (Depois a Louca Sou Eu): 3,0 Corujão (Simonal): 2,6

Record : Balanço Geral Manhã: 1,8 Balanço Geral Manhã II: 2,7 Balanço Geral Manhã SP: 3,0 Fala Brasil: 3,4 Hoje em Dia: 3,2 Balanço Geral SP: 4,9 A Escrava Isaura: 4,6 Cidade Alerta: 3,6 Cidade Alerta SP: 6,0 Jornal da Record: 5,4 Mãe: 5,2 Reis: A Consequência: 4,4 A Fazenda 17: 5,9 Quilos Mortais: 4,2 Jornal da Record 24h: 3,1 Fala Que Eu Te Escuto: 1,6 Inteligência e Fé: 0,9

SBT : SBT Manhã: 2,4 SBT Manhã 2ª Edição: 2,2 Bom Dia & Cia: 1,6 Primeiro Impacto: 2,2 Alô Você: 2,4 Sorteio da Copa: 1,9 Fofocalizando: 2,2 Casos de Família: 2,7 Coração Indomável: 2,9 Aqui Agora: 2,4 SBT Brasil: 2,8 A.Mar: 2,3 Programa do Ratinho: 2,7 Tela de Sucessos (O Melhor Natal): 2,2 The Noite: 2,0 Operação Mesquita: 1,3 SBT Podnight: 0,7 SBT Notícias: 1,0

Band : Valor da Vida: 0,1 AgroBand: 0,1 Bora Brasil SP: 0,1 Bora Brasil: 0,2 Jogo Aberto: 1,0 Jogo Aberto SP: 2,3 Os Donos da Bola: 1,4 Melhor da Tarde: 0,9 Brasil Urgente: 1,8 Brasil Urgente SP: 2,2 Jornal da Band: 2,8 Cruel Istambul: 1,7 Show da Fé: 0,3 Perrengue do Dia: 0,4 Melhor da Noite: 0,4 Jornal da Noite: 0,4 Esporte Total: 0,6 Fórmula Band: 0,3

RedeTV! : Manhã com Você: 0,0 Fica com a Gente: 0,3 Bola na Rede: 0,2 Elas em Jogo: 0,1 A Tarde é Sua: 0,8 Brasil do Povo: 0,3 RedeTV! News: 0,4 Show da Fé: 0,2 Rapidinhas da Fama: 0,3 TV Fama: 0,5 Operação de Risco (reapresentação): 1,0 Leitura Dinâmica: 0,8 Madrugada Animada: 0,5

:

Os números apresentados são importantes para entender o panorama da televisão na capital paulista e como as emissoras estão se posicionando no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios que sintonizam na Grande São Paulo.