Números consolidados de 05/12/2025 são divulgados

Autor Rodrigo Campos
Cena de Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Globo
No dia 5 de dezembro de 2025, as audiências de algumas emissoras de televisão no Brasil mostraram variações importantes em seus números. O SBT, por exemplo, apresentou uma queda na audiência durante o sorteio da Copa do Mundo, mesmo com a participação do narrador famoso Galvão Bueno. A reprise da novela "Rainha da Sucata" continua a enfrentar dificuldades, registrando recordes negativos consecutivos.

Além disso, o programa "Mãe" teve uma pequena redução na audiência, mas ainda manteve mais que o dobro de espectadores em comparação com "A.Mar". A Band também teve um desempenho fraco com o seu programa "Melhor da Noite", que atingiu menos da metade da audiência das atrações da RedeTV!.

  • Globo:

    • Bom Dia SP: 8,4
    • Bom Dia Brasil: 7,3
    • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
    • Mais Você: 6,0
    • SP1: 8,0
    • Globo Esporte: 8,0
    • Jornal Hoje: 8,7
    • Sorteio da Copa: 9,8
    • Sessão da Tarde (Maria): 8,3
    • SPTV: 9,8
    • Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 11,9
    • Êta Mundo Melhor!: 17,5
    • SP2: 20,0
    • Dona de Mim: 21,6
    • Jornal Nacional: 23,1
    • Três Graças: 22,5
    • Globo Repórter: 15,6
    • Sessão Globoplay (The Equalizer): 10,6
    • Jornal da Globo: 7,4
    • Dona de Mim (reapresentação): 5,3
    • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,7
    • Corujão (Depois a Louca Sou Eu): 3,0
    • Corujão (Simonal): 2,6

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,8
    • Balanço Geral Manhã II: 2,7
    • Balanço Geral Manhã SP: 3,0
    • Fala Brasil: 3,4
    • Hoje em Dia: 3,2
    • Balanço Geral SP: 4,9
    • A Escrava Isaura: 4,6
    • Cidade Alerta: 3,6
    • Cidade Alerta SP: 6,0
    • Jornal da Record: 5,4
    • Mãe: 5,2
    • Reis: A Consequência: 4,4
    • A Fazenda 17: 5,9
    • Quilos Mortais: 4,2
    • Jornal da Record 24h: 3,1
    • Fala Que Eu Te Escuto: 1,6
    • Inteligência e Fé: 0,9

  • SBT:

    • SBT Manhã: 2,4
    • SBT Manhã 2ª Edição: 2,2
    • Bom Dia & Cia: 1,6
    • Primeiro Impacto: 2,2
    • Alô Você: 2,4
    • Sorteio da Copa: 1,9
    • Fofocalizando: 2,2
    • Casos de Família: 2,7
    • Coração Indomável: 2,9
    • Aqui Agora: 2,4
    • SBT Brasil: 2,8
    • A.Mar: 2,3
    • Programa do Ratinho: 2,7
    • Tela de Sucessos (O Melhor Natal): 2,2
    • The Noite: 2,0
    • Operação Mesquita: 1,3
    • SBT Podnight: 0,7
    • SBT Notícias: 1,0

  • Band:

    • Valor da Vida: 0,1
    • AgroBand: 0,1
    • Bora Brasil SP: 0,1
    • Bora Brasil: 0,2
    • Jogo Aberto: 1,0
    • Jogo Aberto SP: 2,3
    • Os Donos da Bola: 1,4
    • Melhor da Tarde: 0,9
    • Brasil Urgente: 1,8
    • Brasil Urgente SP: 2,2
    • Jornal da Band: 2,8
    • Cruel Istambul: 1,7
    • Show da Fé: 0,3
    • Perrengue do Dia: 0,4
    • Melhor da Noite: 0,4
    • Jornal da Noite: 0,4
    • Esporte Total: 0,6
    • Fórmula Band: 0,3
  • RedeTV!:
    • Manhã com Você: 0,0
    • Fica com a Gente: 0,3
    • Bola na Rede: 0,2
    • Elas em Jogo: 0,1
    • A Tarde é Sua: 0,8
    • Brasil do Povo: 0,3
    • RedeTV! News: 0,4
    • Show da Fé: 0,2
    • Rapidinhas da Fama: 0,3
    • TV Fama: 0,5
    • Operação de Risco (reapresentação): 1,0
    • Leitura Dinâmica: 0,8
    • Madrugada Animada: 0,5

Os números apresentados são importantes para entender o panorama da televisão na capital paulista e como as emissoras estão se posicionando no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios que sintonizam na Grande São Paulo.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

