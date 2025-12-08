Números consolidados de 05/12/2025 são divulgados

No dia 5 de dezembro de 2025, as audiências de algumas emissoras de televisão no Brasil mostraram variações importantes em seus números. O SBT, por exemplo, apresentou uma queda na audiência durante o sorteio da Copa do Mundo, mesmo com a participação do narrador famoso Galvão Bueno. A reprise da novela "Rainha da Sucata" continua a enfrentar dificuldades, registrando recordes negativos consecutivos.
Além disso, o programa "Mãe" teve uma pequena redução na audiência, mas ainda manteve mais que o dobro de espectadores em comparação com "A.Mar". A Band também teve um desempenho fraco com o seu programa "Melhor da Noite", que atingiu menos da metade da audiência das atrações da RedeTV!.
Confira os números de audiência consolidados do dia:
Audiência Consolidada de 5 de dezembro de 2025
Globo:
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 7,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
- Mais Você: 6,0
- SP1: 8,0
- Globo Esporte: 8,0
- Jornal Hoje: 8,7
- Sorteio da Copa: 9,8
- Sessão da Tarde (Maria): 8,3
- SPTV: 9,8
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 11,9
- Êta Mundo Melhor!: 17,5
- SP2: 20,0
- Dona de Mim: 21,6
- Jornal Nacional: 23,1
- Três Graças: 22,5
- Globo Repórter: 15,6
- Sessão Globoplay (The Equalizer): 10,6
- Jornal da Globo: 7,4
- Dona de Mim (reapresentação): 5,3
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,7
- Corujão (Depois a Louca Sou Eu): 3,0
- Corujão (Simonal): 2,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã II: 2,7
- Balanço Geral Manhã SP: 3,0
- Fala Brasil: 3,4
- Hoje em Dia: 3,2
- Balanço Geral SP: 4,9
- A Escrava Isaura: 4,6
- Cidade Alerta: 3,6
- Cidade Alerta SP: 6,0
- Jornal da Record: 5,4
- Mãe: 5,2
- Reis: A Consequência: 4,4
- A Fazenda 17: 5,9
- Quilos Mortais: 4,2
- Jornal da Record 24h: 3,1
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,6
- Inteligência e Fé: 0,9
SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,2
- Bom Dia & Cia: 1,6
- Primeiro Impacto: 2,2
- Alô Você: 2,4
- Sorteio da Copa: 1,9
- Fofocalizando: 2,2
- Casos de Família: 2,7
- Coração Indomável: 2,9
- Aqui Agora: 2,4
- SBT Brasil: 2,8
- A.Mar: 2,3
- Programa do Ratinho: 2,7
- Tela de Sucessos (O Melhor Natal): 2,2
- The Noite: 2,0
- Operação Mesquita: 1,3
- SBT Podnight: 0,7
- SBT Notícias: 1,0
Band:
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,1
- Bora Brasil: 0,2
- Jogo Aberto: 1,0
- Jogo Aberto SP: 2,3
- Os Donos da Bola: 1,4
- Melhor da Tarde: 0,9
- Brasil Urgente: 1,8
- Brasil Urgente SP: 2,2
- Jornal da Band: 2,8
- Cruel Istambul: 1,7
- Show da Fé: 0,3
- Perrengue do Dia: 0,4
- Melhor da Noite: 0,4
- Jornal da Noite: 0,4
- Esporte Total: 0,6
- Fórmula Band: 0,3
- RedeTV!:
- Manhã com Você: 0,0
- Fica com a Gente: 0,3
- Bola na Rede: 0,2
- Elas em Jogo: 0,1
- A Tarde é Sua: 0,8
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,4
- Show da Fé: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,3
- TV Fama: 0,5
- Operação de Risco (reapresentação): 1,0
- Leitura Dinâmica: 0,8
- Madrugada Animada: 0,5
Os números apresentados são importantes para entender o panorama da televisão na capital paulista e como as emissoras estão se posicionando no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios que sintonizam na Grande São Paulo.