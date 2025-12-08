Antonio Fagundes recusa papel e afeta elenco de ‘Quem Ama Cuida’

A nova novela das 21h da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, não contará mais com a participação do ator Antonio Fagundes, que tinha sido cogitado para o papel de Artur, um joalheiro central na história. As negociações entre o ator e a emissora não chegaram a um acordo, levando a direção a procurar um novo intérprete para o personagem, que terá um papel crucial nos primeiros capítulos da trama.

Antonio Fagundes, que não atua em novelas desde “Bom Sucesso”, exibida em 2019, havia retomado o diálogo com a Globo. Essa reaproximação era vista como positiva, abrindo possibilidades para futuros projetos, mesmo com a saída de Fagundes de “Quem Ama Cuida”. Em 2024, o ator fez uma participação especial no programa comemorativo “Show 60 anos”, o que aumentou as expectativas sobre um possível retorno às novelas.

Na história criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o personagem de Fagundes, Artur, é um joalheiro que decide se distanciar da família, que inclui seus irmãos Pilar e Ulisses. Após romper com a família, ele decide deixar sua fortuna para Adriana, interpretada por Leticia Colin, sua fisioterapeuta e confidente. Para garantir que Adriana receba sua herança, Artur decide casar-se com ela, mas logo após a cerimônia, ele é assassinado. A nova esposa se torna a principal suspeita, o que a leva a uma luta por sua inocência e justiça.

A trama se desenvolve com Adriana saindo da prisão anos depois e buscando provar sua inocência, com a ajuda do advogado Pedro, papel de Chay Suede. A nova novela promete explorar temas como ambição, segredos familiares e injustiças, destacando as complexidades das relações entre seus personagens.

Além de Leticia Colin e Chay Suede, o elenco também incluirá Tata Werneck, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Mariana Ximenes, Tony Tornado, Jeniffer Nascimento, Rainer Cadete, Elizabeth Savella e Bianca Bin, com outros nomes ainda a serem anunciados. A Globo aposta em uma combinação de talentos consagrados e novos rostos para atrair o público.

“Quem Ama Cuida” está programada para estrear no dia 18 de maio de 2026. A novela reforça a tradição da Globo em contar histórias de melodrama, cercadas por mistérios, vinganças e conflitos familiares, mantendo a expectativa de atrair a audiência nas noites de domingo ao explorar os efeitos de crimes e questões patrimoniais na vida dos personagens.

A direção da novela ficará a cargo de Caetano Caruso, com a colaboração de outros diretores sob a supervisão artística de Amora Mautner. A exibição acontecerá na faixa das 21h, logo após o término de “Três Graças”.