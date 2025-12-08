PF captura 75 toneladas de insumo para cocaína na fronteira

Operação da Polícia Federal Apreende 75 Toneladas de Substância Usada na Produção de Cocaína em Corumbá

Na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a Polícia Federal apreendeu aproximadamente 75 toneladas de acetato de etila em uma operação em Corumbá, cidade localizada a 428 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa substância é fundamental na etapa de purificação da cocaína e estava sendo transportada em caminhões.

A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e ocorreu na região de fronteira com a Bolívia, um ponto estratégico de passagem de drogas. A apreensão representa um duro golpe nas organizações criminosas que dependem do fluxo contínuo de precursores químicos para manter suas atividades de produção de drogas.

De acordo com a Polícia Federal, essa apreensão tem um impacto significativo, pois visa interromper a cadeia de fornecimento que alimenta o narcotráfico. Embora as operações na região sejam frequentes, a captura dessa quantidade expressiva de acetato de etila é considerada uma vitória importante no combate ao tráfico de drogas.

A polícia destaca que a interceptação desses químicos é extremamente relevante, uma vez que impede que eles cheguem a laboratórios clandestinos onde são processados. Com isso, a capacidade das organizações criminosas de abastecer o mercado internacional de drogas é drasticamente reduzida.

Além disso, as autoridades ressaltam a importância do controle rigoroso de produtos químicos nas áreas de fronteira, que tem sido uma prioridade nas ações de combate ao tráfico. Essa estratégia busca não só combater a produção local, mas também diminuir a oferta global de narcóticos.

As operações de combate ao tráfico de drogas permanecem intensas na região, reafirmando o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao narcotráfico e na proteção da sociedade.