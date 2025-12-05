‘Altas horas’ traz Sorriso Maroto, Jade Picon e Chay Suede

Neste sábado, 6 de dezembro, a emissora Globo apresenta uma edição especial do programa Altas Horas. O episódio conta com apresentações de artistas que recentemente foram premiados no Grammy Latino, além de entrevistas com convidados que compartilham novidades sobre seus projetos nas áreas de dramaturgia, teatro e pesquisa acadêmica. Sob o comando de Serginho Groisman, o programa mistura música, cultura e informação, trazendo participações inéditas no palco.

Um dos destaques da noite será o grupo Sorriso Maroto, que celebra sua vitória no Grammy Latino na categoria de “Melhor Álbum de Samba/Pagode”. Durante a apresentação, o vocalista Bruno Cardoso vai relembrar os 28 anos de trajetória do grupo, começando como uma reunião de amigos com esportes e churrasco, até se tornarem artistas reconhecidos. O grupo deve interpretar algumas de suas canções de sucesso, como “O Show Vai Continuar” e “Vai Lá, Vai Lá”.

Outro convidado especial é Léo Foguete, uma nova voz do sertanejo que conquistou o prêmio de “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. Ele compartilhará sua história pessoal, relembrando sua infância em Petrolina, Pernambuco, onde trabalhou como pedreiro com seu pai. Léo expressou sua surpresa em estar sendo reconhecido internacionalmente, afirmando que nunca imaginou que poderia concorrer a um prêmio tão prestigiado. Ele também se apresentará com suas músicas “Última Noite” e “Obrigado Deus”.

Entre as novidades na dramaturgia, Jade Picon, que está gravando a novela “Tudo Por Uma Segunda Chance”, falou sobre sua experiência na primeira trama vertical da Globo, que será exibida apenas em dispositivos móveis. “São 50 capítulos, tudo muito rápido e intenso, é bem diferente da TV”, comentou ela. Chay Suede, por sua vez, anunciou sua estreia nos palcos com o monólogo “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Roobertchay”, que aborda suas experiências pessoais.

O programa também contará com a participação do pesquisador Felipe Nunes, fundador do Instituto Quest, que irá apresentar a pesquisa “Brasil no Espelho”. Essa pesquisa é considerada uma das mais abrangentes sobre valores, atitudes e identidades culturais dos brasileiros, e destaca como diferentes regiões do país se conectam através de crenças e dinâmicas sociais compartilhadas.

Para encerrar a edição, a comediante alemã Lea Maria levará ao palco um olhar internacional sobre o Brasil, com esquetes que refletem situações cotidianas do país. Ela compartilha sua experiência de adaptação ao humor brasileiro e como elementos da cultura local passaram a fazer parte de seu repertório cômico.

Altas Horas vai ao ar aos sábados, logo após o programa Três Graças, trazendo sempre convidados especiais e uma programação diversificada. A direção geral é de Serginho Groisman e Adriano Ricco.