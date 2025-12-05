Flávio Bolsonaro e a escolha de Jair para a presidência

Flávio Bolsonaro Indicado como Candidato à Presidência em 2026

Na última semana, Jair Bolsonaro, ex-presidente do país, escolheu seu filho Flávio Bolsonaro, que atualmente é senador pelo Rio de Janeiro, como seu representante na corrida presidencial de 2026. Essa decisão acontece enquanto Jair Bolsonaro está detido na carceragem da Polícia Federal em Brasília, o que o impede de concorrer a cargos, forçando-o a atuar apenas como articulador nos bastidores da política.

Flávio Bolsonaro confirmou a escolha por meio de uma postagem em suas redes sociais. Segundo informações, o ex-presidente acredita que seu filho é uma figura capaz de liderar o campo conservador e de manter o capital político que a família construiu nos últimos anos.

Para fortalecer sua candidatura, Flávio planeja aumentar sua visibilidade pública. A estratégia inclui viagens por diversas regiões do país e uma agenda de compromissos sociais, visando estabelecer sua presença no debate político ao longo de 2026. A expectativa é que, ao se tornar mais ativo na política nacional, Flávio se posicione como uma alternativa ao atual governo e centralize a oposição.

Aliados de Flávio o veem como um candidato que consegue equilibrar a base fiel ao legado de Jair Bolsonaro com um perfil mais moderado, que é considerado positivo por setores econômicos e políticos.

Em sua postagem, Flávio expressou sua determinação em continuar o legado de Jair Bolsonaro, mencionando a tranquilidade e a esperança que deseja devolver ao povo. Ele enfatizou a necessidade de enfrentar a instabilidade e as dificuldades atuais enfrentadas pela população. O senador também trouxe à tona questões como segurança, impostos e a situação dos aposentados, prometendo trabalhar para melhorar essas condições.

A escolha de Flávio Bolsonaro representa uma tentativa da família de manter influência na política brasileira, mesmo durante a prisão do ex-presidente, e de se preparar para uma disputa acirrada nas próximas eleições.

O ex-presidente e sua família continuam a ser uma presença significativa nos debates políticos, e a estratégia para a pré-candidatura de Flávio pode impactar o cenário eleitoral nos próximos anos.