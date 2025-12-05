‘A Fazenda 17’ tem maior audiência em SP e RJ com eliminação

A Record atingiu a liderança de audiência na noite de quinta-feira, dia 4, com o reality show A Fazenda 17. A eliminação de Tàmires, que saiu do programa com 21,02% dos votos, foi um dos principais atrativos da transmissão. Durante o episódio, a emissora se destacou por uma hora inteira em São Paulo e por 41 minutos no Rio de Janeiro, superando concorrentes fortes da Globo, como a série This Is Us e o Jornal da Globo.

Em São Paulo, A Fazenda teve uma disputa acirrada com a série americana. Entre 23h12 e 23h59, o programa registrou 7,1 pontos, enquanto a série ficou com 6,9 pontos. A diferença aumentou no confronto com o Jornal da Globo, das 23h59 à 0h22, onde A Fazenda alcançou 6,7 pontos, contra 5,6 da Globo. Na faixa completa das 22h38 à 0h22, o reality teve uma média de 7,2 pontos, um pico de 8,2 e um share de 17,1%, enquanto o SBT fechou com 4 pontos.

No Rio de Janeiro, a liderança também foi sólida. O reality show teve 5,9 pontos durante a disputa com o Jornal da Globo, que alcançou 5 pontos. A média geral foi de 6,5 pontos, com um pico de 7,6 e participação de audiência de 14,6%. O SBT, na mesma faixa horária, somou 4,3 pontos. Os dados de audiência foram coletados por instituições especializadas.

Com a eliminação de Tàmires, Mesquita e Saory continuam na competição, prometendo novas reviravoltas na reta final do programa, que está em sua penúltima fase. A Fazenda 17 é exibido diariamente, a partir das 22h30, sob a apresentação de Adriane Galisteu. A produção é responsabilidade da Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O desempenho do programa destaca uma mudança no panorama televisivo do horário nobre, evidenciando uma certa queda de popularidade nos produtos consagrados da Globo e um aumento na relevância da franquia rural da Record, especialmente neste momento da temporada.