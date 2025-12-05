Primeiro calor extremo de 40°C do verão tem data para chegar ao Brasil: veja quando e onde

Previsão indica a formação de uma “bolha de calor” intensa que pode trazer temperaturas altíssimas para o Centro-Oeste e Sudeste do país.

Meteorologia alerta para uma onda de calor intensa no Brasil, com chance de temperaturas próximas ou acima de 40°C, marcando o início da temporada de verão.

O verão no Brasil promete chegar com a intensidade que lhe é característica. Os meteorologistas já estão alertando sobre o primeiro episódio de calor extremo da estação, que deve trazer temperaturas próximas ou até mesmo acima dos 40°C para diversas regiões do país.

Esse calor intenso está associado à formação de um fenômeno conhecido como “bolha de calor”. Na prática, trata-se de uma massa de ar seco e muito quente que se instala sobre uma área, impedindo que o calor se dissipe.

A previsão inicial aponta que esse evento de temperaturas altíssimas tem data para começar a se estabelecer. A expectativa é que ele comece a ganhar força a partir da segunda metade de dezembro.

As regiões mais afetadas por essa onda de calor deverão ser o Centro-Oeste e parte do Sudeste do Brasil. Nesses locais, as máximas podem atingir patamares perigosos.

O alerta serve para que a população já comece a se preparar para enfrentar dias de temperaturas elevadas e tomar os cuidados necessários com a saúde e o bem-estar.

Onde e quando o calor de 40°C vai atingir

A projeção dos modelos meteorológicos indica que o calor deve se intensificar primeiro em áreas do Centro-Oeste, como em partes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Esses estados são historicamente mais propensos a registrar temperaturas elevadas. No entanto, o calor extremo não deve se restringir apenas a essa região.

O Sudeste também será impactado. Localidades em São Paulo e Minas Gerais, especialmente no interior e em regiões mais afastadas do litoral, têm grande chance de sentir o auge da onda de calor.

A expectativa é que o calor extremo comece a se instalar e atinja seu pico entre os dias 15 e 20 de dezembro. É justamente nesse período que as máximas podem chegar ou superar a marca dos 40°C.

O risco é grande, pois as temperaturas mínimas, aquelas registradas de madrugada, também tendem a ficar altas. Isso significa que o alívio térmico será pequeno, aumentando o desconforto.

Em áreas como o interior paulista, cidades podem registrar facilmente temperaturas entre 37°C e 40°C, exigindo atenção redobrada de todos.

Como a “bolha de calor” se forma e se comporta

A bolha de calor é um sistema de alta pressão que se forma na média e alta atmosfera. Ela age como uma espécie de tampa, que impede o ar quente perto do solo de subir e se resfriar.

Com o ar quente aprisionado e recebendo constante aquecimento do sol, as temperaturas na superfície disparam. Além disso, essa alta pressão geralmente inibe a formação de nuvens de chuva.

A falta de chuva e a baixa umidade do ar intensificam ainda mais a sensação de calor e aumentam o risco de queimadas e problemas respiratórios.

É um cenário típico de verão intenso, mas que exige muita cautela. Lembre-se que o calor excessivo é perigoso, especialmente para crianças e idosos.

Cuidados essenciais durante o calor extremo

Com a chegada do calor de 40°C, alguns cuidados práticos se tornam essenciais. O principal deles é a hidratação. Beba muita água, mesmo que não sinta sede.

Evite a exposição direta ao sol nos horários de pico, que geralmente são entre 10h e 16h. Se precisar sair, use protetor solar, chapéu e roupas leves.

Outra dica importante é procurar ambientes com ar-condicionado ou bem ventilados para passar as horas mais quentes do dia, aliviando o estresse térmico do corpo.

Mantenha a atenção com seus animais de estimação. Eles também sofrem com o calor e precisam de água fresca e sombra constante.

Essa previsão de calor intenso marca a estreia do verão no país. Fique atento aos alertas da meteorologia nos próximos dias, pois as previsões podem se ajustar. A preparação agora é a chave para enfrentar bem o calor que está por vir.