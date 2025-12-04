Notícias

Modelo de saúde inovador em Mato Grosso do Sul

Novo modelo de saúde em Mato Grosso do Sul
Governador Eduardo Riedel durante discurso na B3 em São Paulo (Foto: Guilherme Correia)

Representantes do governo de Mato Grosso do Sul anunciaram importantes mudanças na rede de saúde do estado, a partir da realização de um leilão para a construção, manutenção e gestão do novo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O evento ocorreu na sede da B3, em São Paulo, na quinta-feira, 4 de outubro.

A empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio foi a vencedora do leilão, com uma proposta de R$ 15.909.279,00. Esta oferta representou um deságio de 22%, ou seja, um valor significativamente abaixo do estimado. No total, cinco empresas participaram da disputa, com propostas que variaram de R$ 15,9 milhões a R$ 20,39 milhões.

O projeto do novo hospital é parte de um esforço mais amplo para transformar a rede estadual de saúde. O governador Eduardo Riedel destacou que essa nova abordagem visa melhorar a qualidade dos serviços de saúde no estado, enfatizando a importância da regionalização e de um modelo de gestão baseado em desempenho. Ele mencionou que o Hospital Regional de Dourados, que será inaugurado em 20 de dezembro, também fará parte dessa nova estrutura.

A proposta vencedora inclui a construção de uma unidade de saúde com alta complexidade, que funcionará com metas assistenciais e focará na eficiência dos serviços prestados. O secretário de Saúde, Maurício Simões, ressaltou a relevância do projeto, afirmando que a nova gestão irá elevar a qualidade da assistência ao paciente, um aspecto fundamental para a saúde pública.

A Construcap, representada pelo presidente Roberto Ribeiro Capobianco, expressou otimismo em relação ao projeto, destacando a experiência da empresa na operação de hospitais públicos. Segundo ele, a Construcap tem mais de uma década de atuação em saúde, o que lhe dá um sólido respaldo para implementar modelos eficientes e sustentáveis.

A proposta da Construcap foi a única a atender ao critério mínimo de classificação, que era de R$ 17.500.206,90. As demais ofertas, apresentadas por empresas como OPY Healthcare e Consórcios de Saúde, ficaram acima desse valor ou abaixo do deságio necessário, não avançando para a fase seguinte do processo.

Com a adoção deste novo modelo de Parceria Público-Privada (PPP), o governo espera não apenas melhorar a infraestrutura hospitalar, mas também garantir acesso a cuidados de saúde de qualidade para a população de Mato Grosso do Sul. A parceria busca replicar experiências bem-sucedidas em outras partes do país, garantindo eficiência e conforto para os pacientes atendidos.

