Fim do IPVA para carros antigos é aprovado na Câmara: entenda o que muda no pagamento do imposto

Proposta isenta de imposto veículos com mais de 20 anos de fabricação, aliviando o bolso de milhares de brasileiros; veja os próximos passos.

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que acaba com a cobrança do IPVA para carros fabricados há mais de 20 anos. Saiba quem se beneficia e o que falta para a lei entrar em vigor.

Uma notícia importante para o bolso dos brasileiros donos de veículos mais antigos acabou de sair do forno. A Câmara dos Deputados aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da cobrança do IPVA para carros com mais de 20 anos de fabricação.

É uma mudança significativa. A PEC unifica a regra em todo o Brasil, garantindo que nenhum proprietário de um veículo com mais de duas décadas precise pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

Atualmente, essa isenção varia muito de um estado para o outro. Em alguns lugares, o corte do IPVA já acontece aos 15 anos; em outros, a isenção só vem depois de 20 anos ou nem existe.

O principal objetivo da proposta é acabar com essa insegurança jurídica e estabelecer um critério único para todo o país. A medida promete aliviar o orçamento de muitas famílias.

Com a aprovação na Câmara, o texto agora segue para o Senado Federal. Se for aprovado lá também, a isenção de IPVA para esses carros antigos será garantida em nível federal.

O que muda com a isenção e quem se beneficia

A aprovação no plenário da Câmara foi o passo mais recente para a aprovação definitiva. A PEC garante que a isenção do IPVA seja aplicada a todos os veículos terrestres que tenham mais de 20 anos de fabricação.

Isso significa que carros, motos, caminhonetes e qualquer outro veículo automotor de locomoção terrestre deixarão de pagar o imposto anualmente, desde que tenham atingido essa idade.

A proposta beneficia diretamente os proprietários de veículos antigos que os utilizam como principal meio de transporte ou até mesmo como ferramenta de trabalho. Muitos motoristas de aplicativos e entregadores dependem desses carros.

É importante ressaltar que essa isenção não será automática para todos os veículos com mais de 20 anos. O texto da PEC prevê algumas exceções específicas.

Veículos de coleção e aqueles com valor histórico ou cultural reconhecido, por exemplo, não serão afetados por essa regra de 20 anos. O objetivo é proteger e facilitar a vida de quem tem um carro comum e mais antigo.

Os próximos passos para a PEC virar lei

O texto agora sai da Câmara dos Deputados e vai para a análise e votação do Senado Federal. Lá, a PEC passará por um novo processo de discussão e votação.

Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição, o quórum de votação é alto. Ela precisa da aprovação de três quintos dos senadores em dois turnos.

Se a PEC for aprovada no Senado sem alterações, ela será promulgada e entra em vigor. Se houver qualquer modificação no texto, ela precisará retornar para uma nova análise na Câmara.

Esse trâmite legislativo costuma ser demorado, então a isenção não vale imediatamente. O cronograma exato de quando o fim do IPVA acontecerá ainda depende da finalização desse processo no Congresso Nacional.

Essa mudança é importante. Até que a PEC seja promulgada, as regras atuais de cada estado sobre a isenção de IPVA continuam valendo.

Ficar atento ao desenrolar dessa votação é crucial para quem tem um veículo com 20 anos ou mais. A aprovação final pode representar uma economia significativa no começo de cada ano.