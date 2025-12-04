Fátima Bernardes em negociações com o SBT para novo projeto

Fátima Bernardes está em negociações com o SBT para iniciar um novo projeto de entretenimento em 2026. Essa movimentação surge após um período de indefinição em sua carreira na televisão. Relatos indicam que a executiva Daniela Beyruti está diretamente envolvida nas conversas, com Patrícia Abravanel agindo como intermediária entre as partes.

Após deixar o programa “Encontro” em julho de 2022, Fátima passou a focar em formatos de temporadas, que se encaixam melhor em sua rotina. Ela apresentou a última edição do “The Voice Brasil” em 2022 e, em outubro de 2023, estreou no GNT o programa “Assim Como a Gente”, que aborda relacionamentos de forma íntima. Desde então, não assumiu a liderança de um programa fixo na TV aberta.

Na sua antiga emissora, Fátima gravou dois pilotos para novas atrações que não foram aprovados, aumentando a expectativa sobre um projeto que possa resgatar seu prestígio. A falta de uma proposta sólida foi percebida como um sinal de que seu espaço na grade de programação já não era mais prioridade.

Enquanto isso, o SBT está reestruturando sua programação e busca reforçar sua credibilidade, atraindo anunciantes e conectando-se de maneira eficaz com públicos que navegam entre diferentes plataformas de televisão. A emissora está considerando projetos que se ajustem ao modelo desejado por Fátima, que inclui formatos semanais ou sazonais.

A possível mudança de canal para Fátima reflete uma tendência maior no mercado, onde grandes apresentadores estão repensando seus contratos, em busca de acordos mais flexíveis que ofereçam maior controle sobre suas agendas e imagens. Essa movimentação não é apenas uma decisão pessoal, mas um reflexo da nova dinâmica entre apresentadores e emissoras, que estão reavaliando suas prioridades e estratégias de programação.

Após dois anos e meio explorando diferentes projetos sem uma definição concreta, Fátima demonstra interesse em ouvir novas propostas e redefinir sua presença na TV aberta. Se essa transição acontecer, poderá sinalizar uma mudança significativa nas relações entre talentos e emissoras nos tempos recentes.