Instagram e Facebook excluem contas de menores de 16 anos

Meta Exclui Contas de Menores de 16 Anos nas Redes Sociais na Austrália

A Meta, empresa proprietária do Instagram, Threads e Facebook, anunciou na quinta-feira, dia 4, a exclusão de contas de usuários com menos de 16 anos nas suas plataformas na Austrália. Essa decisão ocorre após o governo australiano barrar a utilização dessas redes sociais por jovens dessa faixa etária.

A nova legislação, que começa a valer no próximo dia 10, visa proteger os menores dos potenciais danos que o uso das redes sociais pode causar. A restrição se aplica não apenas às plataformas citadas, mas também ao TikTok, YouTube, Snapchat, X (anteriormente Twitter), Reddit, Twitch e Kick.

Segundo informações divulgadas, as empresas que não cumprirem com essa nova regra poderão enfrentar multas que chegam a 49,5 milhões de dólares australianos, o que corresponde a cerca de R$ 170 milhões.

A Meta afirmou que os jovens australianos abaixo de 16 anos poderão baixar e armazenar seu conteúdo nas redes. A empresa também mencionou que notificará esses usuários antes de completarem 16 anos, informando que poderão acessar novamente as plataformas e que seu conteúdo será restaurado do jeito que estava.

Essa medida é parte de um esforço maior do governo australiano para garantir a segurança dos jovens nas redes sociais, reconhecendo os riscos associados ao uso indevido dessas tecnologias.