Gloria Pires, aos 60 anos, fala sobre suas mudanças de vida

No próximo domingo, dia 7 de dezembro, a atriz Gloria Pires será entrevistada por Carolina Ferraz no programa “Domingo Espetacular”. A conversa abordará como as mulheres estão encarando o envelhecimento de forma diferente nos dias de hoje, buscando mais liberdade para experiências e projetos novos. Gloria compartilha que está passando por uma fase de transição em sua vida pessoal e profissional, marcada por mudanças importantes.

Desde pequena, Gloria é uma das atrizes mais reconhecidas do Brasil, aclamada por seu talento. Agora, ela enfrenta um novo desafio: fazer sua estreia como diretora de cinema. Durante a entrevista, Gloria fala sobre as dificuldades dessa nova jornada e menciona intenção de mudar de carreira e até de casa.

Carolina Ferraz questiona Gloria sobre a curva de aprendizado que vem com a maturidade. A atriz reflete sobre as diferentes fases da vida, e ao comentar sobre seus 60 anos, ela diz que esse período é um marco de liberdade. Para Gloria, chegar a essa idade representa um momento de autoaceitação e empoderamento, destacando: “Assim como os 30 foram reveladores, os 60 também foram libertadores. Chegar finalmente a esse lugar, poder assumir os meus cabelos brancos, foi uma coisa poderosa para mim”.

O tema do envelhecimento feminino será o foco principal da entrevista, abordando a autonomia e a renovação da imagem da mulher na mídia. O bate-papo destacará como essa fase pode abrir portas para novos projetos, mudando a narrativa sobre o que significa envelhecer.

A entrevista completa será exibida a partir das 18h15, sob a apresentação de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz. O programa busca unir grandes nomes da televisão a temas importantes para o público, explorando aspectos da carreira, escolhas pessoais e discussões contemporâneas sobre maturidade.

Esse encontro entre Gloria Pires e Carolina Ferraz representa uma oportunidade para discutir não apenas a carreira das atrizes, mas também questões relacionadas à imagem e ao envelhecimento feminino, oferecendo um espaço para reflexões profundas e relevantes.