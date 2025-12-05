Concessionárias devem aprimorar serviços nas rodovias de Ponta Grossa

Gustavo Ribas Netto, conselheiro da área de Agricultura, expressou sua preocupação com a conservação das rodovias no Paraná. Ele apontou que as concessionárias responsáveis por essas estradas têm gerado altos lucros, mas não estão cumprindo adequadamente suas obrigações em relação à manutenção das vias. Segundo ele, essa falta de conservação prejudica a segurança e o bem-estar da população.

Ribas Netto, que também é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa e atua na Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), enfatiza que é necessário um compromisso maior das empresas em reverter esses recursos em melhorias das estradas. Ele argumenta que a boa conservação das rodovias é fundamental para a qualidade de vida dos cidadãos, além de ser crucial para a segurança no trânsito.

A discussão sobre a qualidade das estradas faz parte de um debate mais amplo promovido pelo Conselho da Comunidade, que é composto por 14 lideranças locais. Este conselho analisa tópicos de interesse regional, levantando questões semanais que afetam a diária dos cidadãos e buscando formas de engajamento sobre esses temas.

Além das considerações de Gustavo Ribas Netto, outras opiniões surgiram sobre a fiscalização das rodovias. Algumas pessoas questionaram se a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está exercendo uma supervisão eficaz sobre os contratos das concessionárias. Outros apontaram que a má conservação das estradas também afeta o bem-estar dos animais e insistiram que a população não deve arcar com os custos de serviços mal executados.

Essas questões levantadas pelo conselho e pelos cidadãos refletem uma demanda por maior responsabilidade das concessionárias, que devem ser regularmente fiscalizadas para garantir a segurança e a infraestrutura das rodovias paranaenses. O alerta de Ribas Netto é um chamado para que essas empresas adotem um papel ativo na preservação das estradas, que são essenciais para o tráfego e para a economia local.