‘Quem ama cuida’ traz Chay Suede e Leticia Colin em drama de vingança

Chay Suede e Letícia Colin voltam a atuar juntos na novela “Quem Ama Cuida”, que será exibida às 21h na Globo, com estreia marcada para 18 de maio de 2026. O enredo, assinado por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, gira em torno de temas como vingança e dilemas morais, com reviravoltas que prometem prender a atenção do público.

A trama tem como protagonista Pedro, um advogado idealista interpretado por Chay Suede. Ele é filho de um advogado que trabalha para o milionário Artur, personagem que pode ser vivido por Antonio Fagundes. O enredo começa quando Pedro conhece Adriana, que enfrenta um momento difícil após perder sua casa por causa de uma enchente. Ele ajuda a jovem em ações de assistência a desabrigados.

A relação entre Pedro e Adriana se aprofunda quando ela é injustamente acusada pela morte de Artur. Pedro decide defendê-la, e a história avança por meio de conflitos familiares e interesses econômicos, evidenciando o vínculo crescente entre advogado e cliente. Essa conexão se torna central na narrativa, à medida que Pedro busca justiça para Adriana.

Do outro lado da história, Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, representa os antagonistas. Ela vive com Artur e tem duas filhas, uma das quais deve ser interpretada por Tata Werneck, enquanto Agatha Moreira é cotada para fazer o papel da outra filha. Embora beneficiada pela fortuna do irmão, a família enfrenta crises que levam Artur a decidir que a herança será deixada a alguém que represente valores como honestidade e perseverança.

Adriana se torna a escolhida e, após se casar com Artur, ela logo se vê em um pesadelo quando o empresário é assassinado em circunstâncias misteriosas. Acusada injustamente, ela passa anos na prisão, mas está determinada a provar sua inocência e buscar justiça contra aqueles que a prejudicaram.

No elenco, Isabela Garcia está confirmada como a mãe de Adriana, e outros nomes em negociações incluem Mariana Ximenes, Tony Tornado, Jeniffer Nascimento, Rainer Cadete, Elizabeth Savella e Bianca Bin, enriquecendo a diversidade da trama.

A novela “Quem Ama Cuida” reflete a estratégia da Globo de continuar explorando melodramas de vingança em seu horário nobre. A narrativa promete envolver o público com seus conflitos familiares, jogos de poder e lutas por herança, reforçando uma tradição de obras que abordam as consequências emocionais e sociais de crimes não resolvidos.

A produção é dirigida por Caetano Caruso e conta com a colaboração de uma equipe de diretores, incluindo Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra, todos sob a coordenação artística de Amora Mautner.