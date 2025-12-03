Cartas de crédito disponíveis sem SPC para classes B, C e D

Autocred Reinaugura Loja em Campo Grande e Oferece Alternativa de Consórcio para Acesso a Veículos

Nesta sexta-feira, a Autocred reabriu suas portas em um novo endereço na Rua Pedro Celestino, em Campo Grande. A empresa tem como objetivo facilitar o acesso à compra de veículos para pessoas que enfrentam dificuldades com o financiamento tradicional. Com um espaço maior e um clima acolhedor, a Autocred espera proporcionar um atendimento mais próximo e humanizado, especialmente para clientes das classes B, C e D.

À frente da Autocred está Lucas Pontes, um empresário que iniciou sua trajetória no ramo de consórcios aos 19 anos e agora lidera o que considera ser "a maior carta de crédito do Brasil" nesse setor. Nos últimos dez anos, a empresa vendeu mais de R$ 600 milhões em consórcios, consolidando sua presença em Mato Grosso do Sul e expandindo para o Mato Grosso. A reinauguração contou com a presença do tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas, que é embaixador da marca.

Lucas Pontes destaca que a Autocred é uma alternativa para aqueles que muitas vezes são excluídos pelo sistema bancário tradicional. “Como a maioria das pessoas não tem nome limpo ou um score de crédito alto, muitas vezes desistem antes mesmo de tentar comprar um carro. Nossa proposta é justamente oposta”, explica.

Diferente dos financiamentos convencionais, na Autocred não há consulta ao SPC e Serasa, facilitando o acesso para quem possui restrições no nome. Além disso, os clientes não precisam necessariamente de uma entrada à vista, um dos principais obstáculos que muitos enfrentam.

A Autocred oferece parcelas que podem ser até 50% mais baixas do que as do financiamento tradicional, e introduz o conceito de “lance parcelado”. Isso significa que, se um cliente precisa de um valor para dar como lance para ser contemplado, esse valor pode ser incorporado ao financiamento e parcelado junto com as demais mensalidades. Lucas explica que, por exemplo, se alguém deseja comprar um carro de R$ 40 mil e precisa de R$ 10 mil de lance, a empresa pode oferecer um crédito total de R$ 50 mil, permitindo que o lance e o valor do veículo sejam pagos de forma conjunta.

A liberdade de escolha é uma das grandes vantagens desse modelo: após a contemplação da carta de crédito, o cliente pode adquirir o veículo que desejar, seja carro, moto ou caminhão, novos ou usados, independentemente do lugar do país.

A empresa também se preocupa em acompanhar o cliente após a compra, auxiliando com a documentação, a busca do veículo e até mesmo a logística de entrega. "A ideia é não abandonar o cliente após a liberação da carta de crédito", afirmou Lucas.

A reinauguração simboliza uma nova etapa para a Autocred, que pretende fortalecer sua presença na cidade. O evento contou com a presença de Popó, que já utilizou os serviços da empresa para adquirir um veículo para seu filho.

A loja está localizada na Rua Pedro Celestino, 278, e a empresa convida todos os interessados a visitar o novo espaço.