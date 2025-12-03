Futuro da novela ‘A.Mar’ é reavaliado no SBT com audiência baixa

A novela “A.Mar”, que está sendo exibida pelo SBT há quase dois meses, enfrenta uma queda significativa em sua audiência, levando a emissora a reconsiderar o futuro da produção. Inicialmente, a trama, protagonizada por Eva Cedeño e David Zepeda, teve um começo promissor, alcançando a vice-liderança e levantando expectativas de manter uma posição estável na competição televisiva.

No entanto, a situação se complicou rapidamente. Os índices de audiência começaram a cair de forma constante a cada episódio, chamando a atenção da alta direção do SBT. A análise do desempenho da novela tem sido feita com rigor, focando tanto nos números diários quanto na capacidade do programa de reter o público ao longo da semana.

Relatórios indicam que a emissora está considerando encurtar a exibição de “A.Mar” até janeiro de 2026, buscando reintegrar a novela em um novo pacote de mudanças planejadas para os próximos meses. Essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla para reposicionar a emissora no mercado, especialmente em relação à concorrência com a Record e para reorganizar faixas de programação que têm mostrado desgaste.

Dados recentes mostram que, após quase 40 capítulos, “A.Mar” registra uma média de 3,3 pontos na Grande São Paulo. Este número representa uma queda de 13,7% em comparação com a novela anterior, “As Filhas da Senhora Garcia”, que obteve resultados significativamente melhores na mesma faixa horária. Essa diferença acende um alerta interno sobre a necessidade de revitalizar a programação de teledramaturgia estrangeira.

Nos próximos meses, o SBT estudará ajustes na grade de programação, reorganizando horários e considerando possíveis substituições. A trajetória de “A.Mar” continuará sendo monitorada de perto, e a possibilidade de um término antecipado da novela é uma das alternativas em avaliação, como forma de minimizar impactos negativos e preparar o caminho para novos projetos.