‘Três Graças’ revigora relação entre Joaquim e Lígia

A novela “Três Graças”, exibida às 21h na Globo, está passando por mudanças para aumentar seu apelo junto ao público. Após uma pesquisa que avaliou a recepção da trama, a equipe decidiu intensificar o romance entre os personagens Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, e Lígia, interpretada por Dira Paes. Essa decisão ocorre em um momento crucial da história, quando a narrativa se aproxima do roubo da escultura que dá nome à novela.

O casal possui um histórico complicado, repleto de mágoas antigas e desentendimentos, mas a química entre os dois é inegável. O objetivo da equipe é que a tensão romântica funcione como um motor emocional, assim como o mistério em torno da peça roubada.

Uma das mudanças mais perceptíveis se dará no visual de Joaquim. Até agora, o personagem era visto com uma aparência rústica, incluindo barba longa e roupas simples, condizentes com sua vida no ferro-velho. Nos próximos capítulos, ele passará a ser exibido com barba aparada, cabelo em um estilo mais moderno e um figurino que realça sua beleza madura, alinhando-se à imagem típica de galã de novela que o público associa com Marcos Palmeira.

Essa transformação não é apenas superficial. A nova aparência é um reflexo da evolução interna de Joaquim, que está disposto a encarar seus erros do passado e tentar se reconciliar com Lígia e sua filha Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Essa mudança de visual simboliza a disposição do personagem em deixar para trás sua vida solitária e buscar um novo começo em suas relações.

Nos bastidores, a equipe de caracterização trabalhou para que esse novo visual correspondesse à transformação emocional do protagonista, tornando-o menos isolado e mais aberto a relacionamentos. O intuito é que o público perceba essa mudança tanto na aparência quanto no comportamento.

Enquanto essas alterações são implementadas, a audiência da novela continua a ser monitorada. De acordo com dados de audiência, “Três Graças” registrou uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo desde sua estreia em 20 de outubro. Este índice é comparável ao da novela “Dona de Mim”, que vai ao ar às 19h, mas ainda está abaixo do esperado para o horário nobre, acendendo um alerta para a emissora.

A novela foi criada por Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob direção artística de Luiz Henrique Rios. Apesar de não ter alcançado os índices desejados, a previsão é que “Três Graças” permaneça no ar até maio, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.