Marcelo Médici e Danton Mello estrelam ‘A nobreza do amor’

Marcelo Médici Retorna à Globo em “A Nobreza do Amor”

O ator Marcelo Médici está de volta à Globo para protagonizar a nova novela das seis chamada “A Nobreza do Amor”, prevista para estrear em março de 2026. Médici, que participou de “Família é Tudo” em 2024, vai interpretar dois irmãos gêmeos na trama. Ele começa os preparativos para o papel esta semana, reforçando a expectativa em torno da produção, considerada uma das principais apostas da emissora para este horário.

Além de Médici, o elenco conta com o renomado Danton Mello, que recentemente participou de "Garota do Momento". Mello interpretará um banqueiro rico e poderoso, pai da antagonista da história, que será interpretada por Theresa Fonseca. Duda Santos, conhecida por seu papel em outras produções, será a heroína da trama. A novela é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernández, que já colaborou com a equipe em projetos populares e contemporâneos.

A trama vai substituir “Êta Mundo Melhor!” e promete altos investimentos em produção e figurinos, além de locações que resgatam culturas africanas. Com isso, a novela busca criar uma narrativa visual marcante, apresentando um épico romântico diferenciado para a faixa das seis.

História e Conflito Central

No núcleo central da história, Lázaro Ramos interpreta Jendal, o ambicioso primeiro-ministro do reino fictício de Batanga. Jendal planeja usurpar o trono do rei Cayman III e, para isso, deseja casar-se à força com a princesa Alika, a legítima herdeira. Suas ações incluem crimes e ameaças, o que força Alika e sua mãe, Niara, a fugirem do reino africano em direção ao Brasil nos anos 1920.

Refugiadas na fictícia cidade de Barro Torto, em Pernambuco, elas adotam novas identidades. Alika assume o nome de Lúcia e conhece Tonho, um trabalhador rural e descendente do famoso rei Shaka. A partir desse encontro, a novela mescla romance, aventura e a luta por resistência cultural, conectando a história de Batanga com a vida no agreste brasileiro.

Estética e Temas da Produção

“A Nobreza do Amor” terá 185 capítulos e mistura melodrama clássico, fábulas e crítica social. Entre os temas abordados estão o racismo, a desigualdade e a identidade cultural afro-brasileira. Esses elementos serão explorados pela trajetória de personagens negros, que ocupam o centro da narrativa, tanto no reino fictício quanto no Brasil retratado.

A direção artística de Gustavo Fernández contará com a colaboração de Pedro Peregrino na direção geral e de outros profissionais experientes na elaboração dos capítulos. A estética da produção será inspirada no cordel nordestino e nas narrativas afro-diaspóricas, estabelecendo um diálogo com “Cordel Encantado”, mas agora oferecendo um protagonismo negro.

Com essa proposta, “A Nobreza do Amor” tem como objetivo não apenas entreter, mas também fortalecer a representatividade nas novelas da Globo, ocupando um espaço importante na dramaturgia com temas relevantes e visibilidade para vozes muitas vezes silenciadas.