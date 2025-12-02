Sérgio Malheiros se transforma em Lourival, de ‘Êta mundo Melhor!’

Sérgio Malheiros está de volta às novelas da Globo após um intervalo de seis anos. O ator faz uma participação especial na trama “Êta Mundo Melhor!”, que vai ao ar às 18h. Ele não aparecia na emissora desde “Verão 90”, que foi exibida em 2019.

Em “Êta Mundo Melhor!”, Malheiros interpreta Lourival, um empresário que tem a missão de alavancar a carreira de Dita, vivida por Jeniffer Nascimento. A estreia de Lourival está prevista para meados de dezembro e promete trazer mudanças significativas para a história de Dita. Lourival vê Dita se apresentando de forma improvisada em um bonde e fica encantado com seu talento. Ele se aproxima dela com uma proposta ousada, deixando seu cartão de visitas e prometendo transformá-la em uma estrela nacional.

O reencontro de Lourival e Dita ocorre na pensão de Margarida, personagem de Nívea Maria, marcando o início de uma nova fase na carreira da protagonista. Malheiros já gravou algumas cenas e seu personagem deve se tornar essencial para o sucesso de Dita.

Desde sua estreia em 30 de junho de 2025, “Êta Mundo Melhor!” tem sido um grande sucesso na faixa das 18h. A novela alcança uma média de 19,5 pontos na Grande São Paulo, superando outras produções recentes, como “Amor Perfeito” e “Garota do Momento”. Por conta desse desempenho, a Globo decidiu estender a novela, que inicialmente iria acabar em fevereiro. Agora, a trama terá 221 capítulos, com a previsão de término para 13 de março de 2026.

Após “Êta Mundo Melhor!”, a nova novela que entrará no lugar será “A Nobreza do Amor”, com estreia marcada para 16 de março de 2026. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a trama se passa nos anos 1920 e contará a história de uma princesa africana que foge para o Nordeste do Brasil, misturando elementos de fantasia e realismo histórico. O elenco principal incluirá Duda Santos e Lázaro Ramos, reforçando a intenção da emissora em apresentar narrativas que promovam a diversidade e o protagonismo negro.

A volta de Sérgio Malheiros é um sinal da valorização de talentos no audiovisual brasileiro, contribuindo para o enriquecimento das histórias contadas na televisão.