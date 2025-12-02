Adriano Toloza é o novo infiltrado em ‘Três Graças’

Adriano Toloza, ator com uma carreira marcada por papéis impactantes, está de volta à Globo para participar da novela “Três Graças”. Com 42 anos, ele interpretará o personagem Angélico, um indivíduo misterioso que chega à comunidade da Chacrinha como um infiltrado. Sua missão é monitorar as atividades relacionadas a um esquema de remédios falsificados, sob a supervisão de Ferette, interpretado por Murilo Benício.

Angélico se apresenta como uma figura prestativa e aparentemente confiável, mas sua verdadeira função é vigiar o médico José Maria, vivido por Tulio Starling, e a farmacêutica Viviane, interpretada por Gabriela Loran. Esses personagens são essenciais para a trama, que traz à tona questões sociais relevantes, uma característica típica do autor Aguinaldo Silva.

Toloza descreveu Angélico como alguém que finge estar integrado à comunidade para investigar os moradores. Nos primeiros momentos da trama, ele será visto como uma figura atenciosa. O ator, que já teve passagens marcantes em “Verdades Secretas” e na produção de novelas em Portugal, expressou sua empolgação com essa nova fase de sua carreira. Em entrevista, ressaltou que se sente no auge de sua forma física, mental e espiritual após os 40 anos.

A inclusão de Angélico na novela ocorre em um momento crucial, já que “Três Graças” ainda busca conquistar um público estável. Desde sua estreia em 20 de outubro, a trama tem alcançado uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo, números que se assemelham aos de “Dona de Mim”, mas estão abaixo do que normalmente se espera para o horário nobre da emissora.

Esse desempenho insatisfatório acendeu um alerta dentro da Globo, que iniciou grupos de discussão com o público para entender a recepção da história e explorar possibilidades de ajustes para os próximos capítulos.

A novela é uma criação de Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção de Luiz Henrique Rios. A produção conta com Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Está programada para ser exibida até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, uma nova trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

O retorno de Adriano Toloza ao horário nobre representa um reforço para a dramaturgia da emissora e posiciona o ator em um papel dramático significativo, aumentando as tensões em torno do núcleo de investigação da história.