Geraldo Luís deixa colaboração freelance com o SBT

Geraldo Luís encerra sua colaboração com o SBT após a emissora decidir que não existem planos concretos para o telejornal “Aqui Agora” em 2026. Essa decisão reflete a incerteza sobre os projetos futuros da emissora, o que impossibilita a renovação de seu contrato.

Desde a sua entrada, Geraldo Luis compartilhou a bancada do programa com Dani Brandi e Marco Pagetti, trazendo sua experiência e dedicação ao formato. Com a sua saída, o SBT confirmou que “Aqui Agora” continuará tendo Dani Brandi como apresentadora, que agora será acompanhada pelo jornalista Darlisson Dutra. Nos bastidores, há uma expectativa crescente de que o programa possa ser encerrado ainda na primeira semana de dezembro, mesmo que a emissora tenha anunciado oficialmente que a exibição seguirá até o final do mês.

Vale mencionar que Geraldo Luís nunca teve um vínculo fixo com o SBT. Sua permanência na emissora sempre dependia da existência de projetos específicos. Embora tenha feito pedidos para uma contratação permanente, a direção optou por não estabelecer um contrato fixo.

A reestruturação da programação do SBT, que inclui o retorno das novelas mexicanas, está reduzindo a quantidade de espaço para produções jornalísticas e adiando novos investimentos em formatos para 2026. Nesse cenário, a saída de Geraldo Luís pode ser vista como um sinal das mudanças estratégicas que a emissora está implementando.

Apesar do fim dessa fase de sua carreira no SBT, o apresentador revela que está aberto a novas oportunidades nos próximos meses, mantendo a possibilidade de retorno caso surja um novo formato que se encaixe em seu estilo como narrador. Esta saída simboliza não apenas o fim de um ciclo, mas também as transformações que estão acontecendo na televisão brasileira.