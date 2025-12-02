Notícias

Caminhoneiros planejam paralisação por melhores condições de trabalho

Autor Diogo Sobral
Caminhoneiros articulam paralisação nacional por melhores condições de trabalho
Caminhoneiros articulam paralisação nacional por melhores condições de trabalho

Caminhoneiros de diversas regiões do país estão se mobilizando para uma paralisação nacional programada para a próxima quinta-feira, dia 4. O principal objetivo do protesto é destacar questões que afetam a categoria há muitos anos, como melhorias nas condições de trabalho. As lideranças do movimento enfatizam que a ação não possui ligação política ou partidária, mas se concentra em demandas específicas da profissão.

Na semana passada, houve uma tentativa de organizar uma greve em resposta à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas essa mobilização não avançou. Agora, os caminhoneiros estão redirecionando suas reivindicações para questões diretamente relacionadas ao ambiente de trabalho.

Daniel Souza, um caminhoneiro e influenciador digital com cerca de 100 mil seguidores no TikTok, é um dos articuladores dessa mobilização. Ele compartilha a realidade enfrentada pelos caminhoneiros, que incluem baixos salários, dificuldade em cumprir regulamentações devido à falta de infraestrutura e a insegurança nas estradas. Segundo Souza, a situação da categoria se agravou nos últimos anos e o desrespeito pelos direitos dos caminhoneiros tem aumentado.

Entre as principais reivindicações estão a estabilidade no emprego, a aplicação rigorosa das leis de transporte, a reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas e a possibilidade de aposentadoria especial após 25 anos de atividade comprovada.

O presidente da Associação Catarinense dos Transportadores Rodoviários de Cargas (ACTRC), Janderson Maçaneiro, conhecido como Patrola, acredita que o movimento pode ganhar força, citando o elevado número de caminhoneiros insatisfeitos com a situação atual.

O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens (Sindicam) também se manifestou, afirmando que apoiará a paralisação, caso os caminhoneiros decidam realizá-la. A entidade destacou que a decisão de uma greve deve partir dos caminhoneiros e eles receberão apoio, se necessário.

Porém, nem todos dentro da categoria estão de acordo com a mobilização. Grupos de caminhoneiros autônomos da Baixada Santista se opõem à paralisação, alegando que ela possui motivações políticas. Marcelo Paz, presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de Santos (CCAPS), disse que não houve uma assembleia para deliberar sobre a paralisação, apontando que é necessário haver um diálogo formal e uma votação antes de tomar uma decisão desse tipo.

Um marco importante na história recente da categoria aconteceu em 2018, quando caminhoneiros de todo o país pararam por 10 dias em protesto contra o aumento dos preços do diesel. A greve resultou em desabastecimento de combustíveis e alimentos e terminou após o então presidente Michel Temer aceitar parte das reivindicações dos trabalhadores.

Em resumo, os caminhoneiros estão organizando uma paralisação nacional para quinta-feira (4), focando em melhorias nas condições de trabalho, sem viés político. As principais reivindicações incluem estabilidade no emprego e aposentadoria especial, sendo que a mobilização conta com o apoio de algumas entidades, mas também enfrenta divergências internas, especialmente entre caminhoneiros da Baixada Santista.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor