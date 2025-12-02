Cyria Coentro se junta ao elenco de ‘A nobreza do amor’

Cyria Coentro, uma atriz conhecida no teatro baiano e na televisão, fará parte do elenco da nova novela das seis da Globo, intitulada “A Nobreza do Amor”. A estreia da trama está prevista para março de 2026. Cyria interpretará a mãe de Tonho, personagem central vivido por Ronald Sotto.

A história gira em torno de Tonho, um trabalhador de um engenho que busca melhores condições de vida para sua comunidade e sonha com a autonomia. No desenrolar da trama, ele se apaixona por Alika, vivida por Duda Santos. A jovem enfrenta um caminho repleto de desafios políticos e históricos que envolvem diferentes continentes. Além de Cyria e Duda, a atriz Erika Januza também fará parte do elenco, interpretando a mãe de Alika.

Cyria Coentro é reconhecida por sua carreira no teatro a partir dos anos 1990 e começou a atuar na televisão com a novela “Renascer” em 1993. Desde então, participou de várias produções notáveis, incluindo “Flor do Caribe” (2013) e “Fuzuê” (2023), destacando-se pela versatilidade em diferentes estilos de atuação.

A nova novela, “A Nobreza do Amor”, é criada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., e será dirigida por Gustavo Fernández. A trama terá 185 capítulos que mesclam melodrama, fábula e crítica social. A narrativa segue Alika, uma princesa da fictícia Batanga, que foge para o Brasil em busca de liberdade após seu reino ser dominado pelo tirano Jendal, papel interpretado por Lázaro Ramos, que assume seu primeiro vilão na Globo.

Com a chegada de Alika ao interior do Rio Grande do Norte na década de 1920, começa uma jornada que conecta sua luta por liberdade com a busca de Tonho por dignidade e terras. A história é marcada por tensões culturais e conflitos políticos, além de segredos que atravessam os dois continentes.

A novela irá explorar diversos temas relevantes, como racismo, desigualdade e a identidade cultural afro-brasileira, utilizando referências ao cordel nordestino e tradições afro-diaspóricas. Essa abordagem busca refletir a vocação do horário das seis em contar histórias com impacto cultural, trazendo um olhar diferenciado sobre a cultura afro-brasileira.

Nos bastidores, o diretor artístico Gustavo Fernández colabora novamente com Duda Santos, após trabalharem juntos em “Renascer”. A direção geral é coordenada por Pedro Peregrino, e a equipe conta com outros profissionais talentosos que garantem a qualidade da narrativa.

“A Nobreza do Amor” promete ser uma das produções mais ambiciosas de 2026, reunindo referências históricas e uma rica estética visual. A contribuição de Cyria Coentro ao elenco enriquecerá ainda mais a representação da cultura afro-brasileira na televisão.