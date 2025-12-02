Presentes de Natal com cultura de MS a partir de R$ 8

Artesanato Regional Ganha Destaque no Natal com a Casa do Artesão

A Casa do Artesão, localizada na Avenida Calógeras e no Bioparque Pantanal, oferece uma variedade de produtos artesanais perfeitos para presentear neste Natal. As lojas apresentam uma gama de peças que vão desde lembranças acessíveis, a partir de R$ 8, até criações mais sofisticadas, que podem chegar a R$ 1.200. Assim, há opções para todos os bolsos e gostos.

Eliane Torres, gestora da Casa do Artesão, destaca que nesta época do ano as vendas geralmente aumentam cerca de 30%. Ela ressalta que a diversidade dos produtos é o principal atrativo. “Neste Natal, temos muitas novidades. Os artesanatos são exclusivos, feitos por artistas locais. Aqui você encontra peças de diversas etnias, técnicas e municípios. Desde um chaveiro simples até itens mais elaborados. Vale a pena conhecer e valorizar o artesanato regional”, afirma.

Entre os produtos em destaque, estão:

Onças em cerâmica , do artesão Cleber de Brito: os modelos menores custam a partir de R$ 80 e as versões com filhote estão em torno de R$ 180.

, do artesão Cleber de Brito: os modelos menores custam a partir de R$ 80 e as versões com filhote estão em torno de R$ 180. Índias de cerâmica , criadas pela artesã Leslie Bassi Gaffuri, variando de R$ 70 a R$ 90.

, criadas pela artesã Leslie Bassi Gaffuri, variando de R$ 70 a R$ 90. Peças de cabaça da artesã Lorna Nantes, com preços entre R$ 45 e R$ 130.

da artesã Lorna Nantes, com preços entre R$ 45 e R$ 130. Chaveiros, ímãs e brincos feitos com sementes da região, entre R$ 8 e R$ 15.

feitos com sementes da região, entre R$ 8 e R$ 15. Xícaras e copinhos de cerâmica pintados à mão por Nilza: as xícaras custam R$ 30, enquanto jogos variam de R$ 60 a R$ 80.

pintados à mão por Nilza: as xícaras custam R$ 30, enquanto jogos variam de R$ 60 a R$ 80. Peças de madeira de Ana Vitorino, como gamelas e porta-aperitivos, a partir de R$ 65.

de Ana Vitorino, como gamelas e porta-aperitivos, a partir de R$ 65. Bolsas de fibra , feitas pela artesã corumbaense Catarina Guató, por cerca de R$ 170.

, feitas pela artesã corumbaense Catarina Guató, por cerca de R$ 170. Mandala em madeira de Marcos Ortiz, oriundo de Bonito, está à venda por R$ 1.200, sendo a peça mais cara da loja.

de Marcos Ortiz, oriundo de Bonito, está à venda por R$ 1.200, sendo a peça mais cara da loja. Artesanato em osso, da artesã Assunção Alves, oferecendo petisqueiras por R$ 105, além de outros itens como pentes e porta-guardanapos.

No Bioparque Pantanal, os produtos mais vendidos incluem pequenas lembranças, como chaveiros e ímãs, ideais para quem deseja levar um pedacinho da cultura sul-mato-grossense na bagagem. Além disso, há opções em cerâmica, cabaça e terços artesanais.

As lojas estão abertas na Avenida Calógeras e dentro do Bioparque Pantanal, oferecendo uma oportunidade única para quem quer presentear com arte e cultura local neste final de ano.