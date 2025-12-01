Três Graças apresenta viagem romântica de Gerluce e Paulinho

Em ‘Três Graças’, trama que atrai a atenção do público, os próximos capítulos trazem momentos de romance e decisões importantes nos bastidores. A protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, é uma cuidadora que, após uma rotina exaustiva, ganha um merecido descanso de dois dias. Arminda, sua chefe, permite que ela aproveite um convite feito por Paulinho, interpretado por Romulo Estrela, para uma viagem romântica a uma mansão à beira-mar.

Essas cenas devem ser exibidas a partir da próxima terça-feira (2). Ao chegar à mansão, Gerluce fica em estado de êxtase, como se estivesse vivendo um sonho. A casa, pertencente à família de Juquinha, impressiona o casal com seu luxo, e Gerluce não consegue conter a felicidade por estar vivendo algo inédito em sua vida. “É um encontro super romântico, algo que a Gerluce nunca viveu antes. Os fãs podem esperar muita emoção”, comenta Sophie.

Durante a estadia, o casal aproveita momentos na praia, mergulha no mar e pratica esportes, criando um contraste nítido com a rotina agitada de Gerluce como cuidadora. A história também se prepara para a primeira noite de amor do casal, que foi gravada em Angra dos Reis e promete ser um marco na relação.

Entretanto, nem tudo é perfeito. Durante um momento tranquilo, Gerluce vê uma mulher em cadeira de rodas, acompanhada por um enfermeiro, o que a deixa incomodada. Essa mulher é Claudia, sua ex-colega de trabalho, que está se recuperando de um atropelamento. O reencontro cria um clima tenso, afetando a atmosfera de romance da viagem.

Apesar do desconforto, a narrativa logo volta a se concentrar na conexão do casal, culminando na esperada primeira noite de amor. Romulo Estrela destaca que as cenas prometem ser lindas e cheias de romance.

No que diz respeito à audiência, a novela, que está no ar há um mês, apresenta uma média de 22 pontos, um resultado considerado abaixo do esperado para o horário das 21h. Em resposta a essa situação, a direção da Globo decidiu fazer ajustes, como reexibir capítulos anteriores e antecipar eventos da trama para acelerar o desenvolvimento da história.

Por enquanto, a grade de programação para as 21h permanecerá inalterada, e ‘Três Graças’ está prevista para ser exibida até maio de 2026. Após essa data, será lançada a nova novela ‘Quem Ama, Cuida’, escrita por Walcyr Carrasco, seguindo a estratégia da emissora de apostar em produções de forte apelo popular.

A novela é produzida pelos Estúdios Globo, com roteiros de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios. A produção é gerida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu, sob a supervisão de José Luiz Villamarim.