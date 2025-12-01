Cresol Progresso completa quatro anos em Assis Chateaubriand

No dia 30 de novembro, a agência da Cresol Progresso em Assis Chateaubriand, no Paraná, comemora seu quarto aniversário. Desde a sua inauguração, a unidade se tornou uma referência em atendimento e apoio ao desenvolvimento econômico da região.

Atualmente, a agência conta com 1.050 cooperados e administra mais de R$ 56 milhões em recursos. Esses números demonstram o crescimento contínuo e a confiança da comunidade no cooperativismo financeiro.

Nos últimos quatro anos, a Cresol Progresso tem se destacado por oferecer atendimentos qualificados e soluções financeiras que contribuem para a geração de renda e o desenvolvimento sustentável das famílias associadas. As iniciativas realizadas têm um impacto direto na economia local, com investimentos em projetos que vão desde a ampliação de aviários até o investimento em piscicultura.

O gerente da agência, Artur Fogaça, comentou sobre a importância do trabalho da cooperativa na vida dos moradores. “Temos casos significativos de financiamentos que mudaram vidas. Vemos nossos cooperados ampliando seus negócios e realizando seus sonhos, e isso nos motiva diariamente”, afirmou Fogaça.

O aniversário da Cresol Progresso não é apenas uma celebração de sua trajetória, mas também um compromisso de continuar a oferecer soluções que impulsionem o desenvolvimento local. A proposta é manter um relacionamento próximo e humano, característica fundamental do cooperativismo.

A agência está localizada no centro da cidade, na Rua Sete de Setembro, número 1254, e atende ao público das 8h às 17h.