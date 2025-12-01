Notícias

Como conseguir a carteira de identidade gratuita: passo a passo para emitir o novo RG digital

Autor Janaína Pereira da Silva
O documento unificado está sendo implementado em todo o país. Saiba os postos de atendimento e a lista de documentos necessários.

O Brasil está em processo de troca do antigo RG pela Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A grande novidade é que o novo documento usa o CPF como número único de identificação, substituindo o RG estadual.

Essa mudança simplifica muito a vida do cidadão e aumenta a segurança contra fraudes. A primeira via da CIN é gratuita e a versão digital já está disponível para quem emitiu o documento.

A carteira unificada é válida em todo o território nacional e tem um prazo de validade diferente do RG antigo. Para pessoas acima de 60 anos, por exemplo, a validade é indeterminada.

Se você ainda não tem a CIN, este é o momento ideal para agendar a emissão e garantir seu documento moderno e seguro.

Documentos e agendamento

A emissão do novo RG é feita nos mesmos locais onde você tirava a identidade antiga: postos de identificação ou Poupatempo (dependendo do seu estado).

O processo é simples e, em muitos estados, exige agendamento prévio pelo site oficial do órgão emissor.

O que você precisa levar:

  1. Certidão de Nascimento ou Casamento: Original e em bom estado. Este é o documento fundamental.
  2. CPF regularizado: É obrigatório. Se o seu CPF estiver suspenso ou cancelado, resolva a situação na Receita Federal antes.
  3. Comprovante de residência: Não é obrigatório em todos os estados, mas é sempre bom levar.

Você não precisa levar foto 3×4, pois a foto é tirada na hora, gratuitamente, no próprio posto de atendimento.

A versão digital da CIN

Após a emissão da via física, você pode acessar a versão digital da sua identidade.

O documento digital tem o mesmo valor legal que o físico. Você pode usar o aplicativo Gov.br no seu smartphone para ter a identidade sempre à mão.

Basta seguir estes passos:

  1. Baixe o aplicativo Gov.br.
  2. Faça seu login com o CPF e a senha.
  3. Na tela inicial, toque em “Carteira de documentos”.
  4. Se o seu documento já foi emitido, ele aparecerá para você adicionar.

O prazo para a emissão da CIN em todo o país está sendo implementado aos poucos. Mesmo que você não consiga emitir agora, seu RG antigo continua válido por um bom tempo.

Janaína Pereira da Silva

    Amante da leitura desde sempre, encontrei nas palavras um refúgio e uma forma poderosa de expressão. Escrever é, para mim, uma paixão que se renova a cada página, a cada história contada. Gosto de transformar ideias em textos que tocam, informam e inspiram. Entre livros, pensamentos e emoções, sigo cultivando o prazer de comunicar com autenticidade.

