Como conseguir a carteira de identidade gratuita: passo a passo para emitir o novo RG digital

O documento unificado está sendo implementado em todo o país. Saiba os postos de atendimento e a lista de documentos necessários.

O Brasil está em processo de troca do antigo RG pela Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A grande novidade é que o novo documento usa o CPF como número único de identificação, substituindo o RG estadual.

Essa mudança simplifica muito a vida do cidadão e aumenta a segurança contra fraudes. A primeira via da CIN é gratuita e a versão digital já está disponível para quem emitiu o documento.

A carteira unificada é válida em todo o território nacional e tem um prazo de validade diferente do RG antigo. Para pessoas acima de 60 anos, por exemplo, a validade é indeterminada.

Se você ainda não tem a CIN, este é o momento ideal para agendar a emissão e garantir seu documento moderno e seguro.

Documentos e agendamento

A emissão do novo RG é feita nos mesmos locais onde você tirava a identidade antiga: postos de identificação ou Poupatempo (dependendo do seu estado).

O processo é simples e, em muitos estados, exige agendamento prévio pelo site oficial do órgão emissor.

O que você precisa levar:

Certidão de Nascimento ou Casamento: Original e em bom estado. Este é o documento fundamental. CPF regularizado: É obrigatório. Se o seu CPF estiver suspenso ou cancelado, resolva a situação na Receita Federal antes. Comprovante de residência: Não é obrigatório em todos os estados, mas é sempre bom levar.

Você não precisa levar foto 3×4, pois a foto é tirada na hora, gratuitamente, no próprio posto de atendimento.

A versão digital da CIN

Após a emissão da via física, você pode acessar a versão digital da sua identidade.

O documento digital tem o mesmo valor legal que o físico. Você pode usar o aplicativo Gov.br no seu smartphone para ter a identidade sempre à mão.

Basta seguir estes passos:

Baixe o aplicativo Gov.br. Faça seu login com o CPF e a senha. Na tela inicial, toque em “Carteira de documentos”. Se o seu documento já foi emitido, ele aparecerá para você adicionar.

O prazo para a emissão da CIN em todo o país está sendo implementado aos poucos. Mesmo que você não consiga emitir agora, seu RG antigo continua válido por um bom tempo.