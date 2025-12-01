INSS Conclui o 13º: Calendário da segunda parcela e alerta de pente-fino para benefícios de 2026

O INSS libera os últimos depósitos da segunda parcela do 13º salário. Veja quem recebe agora e o que o beneficiário deve esperar com a intensificação do pente-fino em janeiro.

Calendário do INSS com destaque para os pagamentos do final de novembro e dezembro.

Acompanhe o calendário de finalização do 13º salário do INSS. Entenda a diferença de valores na segunda parcela e o alerta de pente-fino que pode revisar benefícios no início de 2026.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerra, entre o final de novembro e o início de dezembro, o ciclo de pagamentos da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Para milhões de beneficiários, o depósito já foi realizado, mas os últimos grupos estão recebendo conforme o final do Número do Benefício (NB).

É importante lembrar que a segunda parcela chega com o desconto do Imposto de Renda (IR), o que faz o valor líquido ser menor do que o depositado na primeira parcela.

Conclusão do Calendário

O calendário segue o mesmo esquema de pagamento mensal, dividido por valor do benefício:

Até um Salário Mínimo: Os depósitos começaram nos últimos dias úteis de novembro. Acima de um Salário Mínimo: Os depósitos serão concluídos nos primeiros dias úteis de dezembro.

O beneficiário deve consultar o Meu INSS ou o extrato de pagamento no aplicativo do banco para conferir a data exata e o valor líquido.

Alerta: Pente-Fino em 2026

Com a conclusão dos pagamentos de 2025, o INSS volta sua atenção para o pente-fino que será intensificado no início de 2026. O foco é revisar benefícios com indícios de irregularidade, especialmente:

Auxílio-Doença: Beneficiários que estão há muito tempo sem passar por perícia ou com divergências de dados.

BPC/LOAS: Verificação de renda e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Prova de Vida: Convocação final para quem não teve a Prova de Vida confirmada de forma automática.

O segurado deve garantir que seus dados no INSS e no CadÚnico estão atualizados. Ignorar a convocação para perícia ou atualização cadastral é o caminho mais rápido para a suspensão do benefício.