Vitor Roque se manifesta após derrota do Palmeiras para o Flamengo

Vitor Roque fala sobre a derrota do Palmeiras na final da Copa Libertadores

O atacante Vitor Roque comentou pela primeira vez a derrota do Palmeiras na final da Copa Libertadores, ocorrida no último sábado (29) em Lima, no Peru. O time enfrentou o Flamengo e perdeu por 1 a 0.

Em suas redes sociais, o jogador, que atuou como titular na partida decisiva, descreveu a derrota como "muito dolorosa". Ele destacou que a equipe estava otimista e acreditava que tinha tudo para vencer, mas ainda assim não conseguiu o resultado desejado. Vitor Roque enfatizou o compromisso do grupo em continuar lutando pela conquista da Libertadores no futuro, afirmando: “Mesmo assim, não desistiremos até conseguir! Avanti Palestra”.

O atacante de 20 anos teve um desempenho considerável na competição, acumulando 11 jogos, quatro gols e duas assistências. Ao longo da temporada, ele participou de 55 partidas, marcando um total de 20 gols e fornecendo cinco assistências, destacando-se como um dos principais jogadores do Palmeiras.

Após o apito final da partida, Vitor Roque se emocionou bastante e precisou do apoio do técnico Abel Ferreira para se recompor. Agora, o jogador já se prepara para o próximo desafio do Verdão. O Palmeiras enfrentará o Atlético em um jogo que é parte da 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para quarta-feira (3), às 21h30, na Arena MRV.

Apesar do Flamengo estar na liderança e perto de conquistar o título do Brasileirão, o Palmeiras ainda mantém chances matemáticas de lutar pelo troféu.