Daniel e Michel Teló participam de ‘Coração Acelerado’

Sertanejos Participam da Novela ‘Coração Acelerado’

Na nova novela das sete da TV Globo, intitulada "Coração Acelerado", os cantores Daniel e Michel Teló fazem uma participação especial em uma cena que envolve uma apresentação musical. A gravação ocorreu em um sítio no Rio de Janeiro, onde os artistas se juntaram ao protagonista João Raul, interpretado por Filipe Bragança, e seu amigo Luan, interpretado por Lucas Wickhaus. A sequência musical, que destaca o gênero sertanejo, será um dos atrativos da trama, que tem estreia prevista para o dia 12 de janeiro, substituindo "Dona de Mim".

Durante a cena, Daniel e Michel Teló se juntam aos personagens em uma roda de viola, acompanhados de violão e acordeon, apresentando clássicos do repertório sertanejo. A proposta é recriar um ambiente que remete ao sertanejo raiz, onde os personagens e os convidados compartilham um momento descontraído e próximo do público. Daniel comentou sobre a experiência, ressaltando a importância de cantar para os telespectadores da novela e manter viva a cultura sertaneja. Ele expressou sua ansiedade para assistir à sua própria cena.

As gravações mostram os artistas em interação, misturando música, conversas e descontração, o que reforça a conexão do cenário rural com a narrativa dos personagens. A roda de viola se torna um ponto de encontro onde diferentes gerações de artistas se unem, e as canções contribuem para a construção da identidade emocional da novela, aproximando-a daqueles que cresceram ouvindo esse gênero musical.

Conexão Sertaneja na Trama

"Coração Acelerado" é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e tem como objetivo aproximar o público da música sertaneja ao longo da sua exibição. Além de Daniel e Michel Teló, a novela já contou com participações de Paula Fernandes e da dupla Maiara & Maraisa. A artista Ana Castela também deve se juntar ao elenco em breve, ampliando a diversidade de estilos dentro do sertanejo. Essa estratégia de incluir nomes do gênero reforça a ideia de que a novela busca contar suas histórias de forma popular, mantendo a tradição de dialogar com a cultura de massa no Brasil, especialmente na faixa das sete.