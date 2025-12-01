Estradas mal conservadas prejudicam o bem-estar animal

Conservação das Rodovias e Bem-Estar Animal: Uma Relação Indispensável

Érika Zanoni Fagundes Cunha, conselheira da causa animal, destaca a importância da conservação das rodovias para a proteção da fauna e o bem-estar dos animais. A discussão surge a partir de uma reportagem que revela um desequilíbrio entre os recursos arrecadados com pedágios e a realização de obras necessárias nas estradas.

Cunha, que é médica veterinária com especialização em Neurociência Clínica, mestrado em Ciências Veterinárias, doutorado em Zoologia e pós-doutorado em Direito Animal, ressalta que o estado das rodovias afeta diretamente não apenas os animais, mas também a segurança dos tutores e o meio ambiente. Ela observa que rodovias mal conservadas aumentam o risco de atropelamentos de animais, o que é uma das principais causas de morte da fauna silvestre no Paraná. Quando a arrecadação não é acompanhada por manutenção adequada, perde-se a oportunidade de implementar passagens seguras, cercas ecológicas e sinalização apropriada.

Além dos atropelamentos, Cunha também menciona que milhares de animais, incluindo pets, animais de resgate e de produção, são transportados diariamente. Estradas inseguras podem comprometer não apenas o bem-estar desses animais, mas também a segurança das pessoas que os transportam.

A conselheira frisa que a discussão sobre pedágios, obras e concessões vai além da infraestrutura. Ela enfatiza que é fundamental considerar o planejamento urbano e a responsabilidade socioambiental, integrando a pauta animal nas políticas públicas. Isso exige um diálogo constante entre diferentes esferas, como saúde, educação e mobilidade.

Cunha conclui que a proteção animal deve ser vista como uma questão interligada a várias áreas da sociedade. É crucial que as decisões referentes a rodovias e suas condições levem em conta o bem-estar animal.

Conselho da Comunidade: Uma Iniciativa Participativa

O Conselho da Comunidade é composto por 14 membros, que não ocupam cargos eletivos, com a missão de debater temas relevantes para a sociedade. O objetivo é discutir questões que impactam a vida dos cidadãos, com tópicos levantados semanalmente, com divulgação em formato de vídeo ou artigo.

Para saber mais sobre os membros do Conselho da Comunidade e suas atividades, é recomendável acompanhar as notícias relacionadas ao projeto.