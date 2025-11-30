Palestra sobre saúde financeira e mental em 10 de dezembro

No dia 10 de dezembro, às 14h, será realizada a palestra “Cuidar da Saúde Financeira é Cuidar da Saúde Mental” no auditório da Receita Federal, em Campo Grande. O evento é promovido pela Escola Superior da Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul e é aberto tanto a servidores públicos quanto ao público em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online.

Durante a palestra, especialistas irão discutir a relação entre endividamento e saúde mental, abordando temas como educação financeira e os direitos do consumidor. A procuradora Carla Cardoso e o juiz Marcus Vinícius estarão entre os debatedores, tratando de assuntos como a renegociação de dívidas e soluções para conflitos financeiros.

A psicóloga Avany Cardoso também participará, enfocando os aspectos emocionais decorrentes das dificuldades econômicas, enquanto educadores financeiros apresentarão dicas práticas para ajudar na organização das finanças pessoais.

O auditório da Receita Federal está localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 3, no Jardim Veraneio.

Os participantes irão explorar os desafios do superendividamento e suas repercussões psicológicas, familiares e sociais. Além disso, haverá espaço para discutir a importância da educação financeira e os direitos dos consumidores em relação a práticas de crédito potencialmente abusivas. A palestra ainda abordará a Lei Federal nº 14.181/2021, que visa prevenir e tratar o endividamento excessivo.

A procuradora Carla Cardoso, uma das idealizadoras do evento, ressaltou que o superendividamento não afeta apenas a economia, mas também impacta a saúde mental, com consequências que podem se estender ao ambiente familiar e profissional. Estudos indicam ligações entre a dívida excessiva e problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, além de índices preocupantes de violência doméstica.

O primeiro painel contará com a participação de Homero Medeiros, 1º Subdefensor Público-Geral da Defensoria Pública, que discutirá as garantias legais para a renegociação de dívidas. Na sequência, o juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias abordará as funções do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Em um segundo painel, a psicóloga Avany Cardoso Leal oferecerá reflexões sobre como as dificuldades financeiras impactam as emoções. Para encerrar o evento, os educadores financeiros Laelcio das Neves e Salvador Zeferino apresentarão orientações práticas sobre planejamento financeiro e organização das finanças pessoais.

Os interessados em participar têm a oportunidade de se inscrever online e se informar sobre temas relevantes para a saúde financeira e mental.