Brigas de cada time no Brasileirão 2025 a duas rodadas do fim

Neste domingo (30), o jogo entre Corinthians e Botafogo marcou o fim da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Com apenas duas rodadas restantes, a competição se torna cada vez mais emocionante, com diferentes garra e objetivos entre os clubes da Série A.

O Flamengo, atual líder com 75 pontos, está bem perto de garantir o título. O time carioca conquistou a Libertadores no sábado (29) e agora só precisa vencer o Ceará, na quarta-feira (03), no Maracanã, para assegurar o campeonato. Na última rodada, enfrentará o Mirassol fora de casa, no domingo (07).

O Palmeiras, vice-campeão da Libertadores, ocupa o segundo lugar com 70 pontos. Para manter a esperança de título, precisa vencer os dois últimos jogos, contra o Atlético-MG e Ceará, ambos fora de casa. Além disso, o Flamengo deve somar no máximo um ponto nos dois jogos restantes.

O Cruzeiro, em terceiro lugar com 69 pontos, não tem mais chance de título, mas já está classificado para a fase de grupos da Libertadores, com 11 pontos à frente do sexto colocado. Nas últimas duas rodadas, enfrentará o Botafogo em casa e o Santos fora, enquanto se prepara para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcada para o dia 10 de dezembro.

Mirassol, a grata surpresa do torneio, está em quarto lugar com 63 pontos e já garantiu sua vaga na Libertadores de 2026. Agora, a equipe busca assegurar a classificação para a fase de grupos. O próximo desafio será contra o Vasco fora de casa, seguido de um jogo em casa contra o Flamengo.

O Botafogo, com 59 pontos, também já se garantiu na Libertadores e agora busca uma vaga na fase de grupos. Embora esteja em quinto lugar, a disputa é acirrada, com apenas um ponto de diferença para o sexto colocado. O time enfrentará o Cruzeiro fora e o Fortaleza em casa nas próximas rodadas.

O Fluminense está em sexto com 58 pontos, já classificado para a Libertadores, mas também busca uma posição entre os cinco primeiros. Seus próximos adversários são o Grêmio fora e o Bahia em casa. O Bahia, com 57 pontos e garantido na Libertadores, está apenas dois pontos atrás do Botafogo e também almeja uma vaga no G5, competindo contra o Sport em casa e o Fluminense fora.

Quanto à disputa pelo G8, o São Paulo, com 48 pontos, se posiciona bem, com um jogo a mais que o Corinthians e o Grêmio, que estão com 46 pontos. O São Paulo enfrentará o Internacional em casa e o Vitória fora nas últimas rodadas. O Corinthians e o Grêmio, ambos com 46 pontos, também têm um olho na vaga, mas precisam garantir resultados positivos nos seus games restantes contra o Fortaleza e o Juventude, e contra o Fluminense e o Sport, respectivamente.

Na parte inferior da tabela, o Vasco, o Bragantino e o Atlético-MG, todos com 45 pontos, também se encontram em situação complicada, olhando tanto para o G8 quanto para a zona de rebaixamento, onde as equipes estão apenas alguns pontos acima.

O Ceará, com 43 pontos, se preocupa com a perigosa proximidade da zona de rebaixamento. Enfrenta o Flamengo fora e o Palmeiras em casa, o que pode aumentar a tensão na luta para escapar.

O Vitória, com 42 pontos, e o Santos, com 41, estão igualmente em risco e devem reforçar suas estratégias nos últimos jogos. O Internacional, que acabou de entrar na zona de rebaixamento, agora sob o comando de Abel Braga, tenta reverter a situação enfrentando o São Paulo e o Bragantino.

O Fortaleza, na 18ª posição, e o Juventude, já rebaixado na 19ª, somam preocupações, assim como o Sport, na última posição, que também foi decretado rebaixado.

Com diversos fatores em jogo, as próximas rodadas prometem ser decisivas tanto para a luta pelo título quanto para a fuga do rebaixamento.