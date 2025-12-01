Como pagar menos juros no consignado: dicas para portabilidade e renegociação de dívidas do INSS

Saiba como transferir seu empréstimo para um banco com taxas melhores e aliviar as parcelas descontadas do seu benefício.

O empréstimo consignado é muito atrativo por ter parcelas descontadas diretamente do benefício (aposentadoria, pensão ou salário). Isso garante juros mais baixos do que os de um empréstimo pessoal comum.

Porém, mesmo sendo mais barato, as taxas de juros variam muito entre os bancos. Se você pegou um empréstimo em um momento de juros altos ou com uma instituição que cobra caro, você está perdendo dinheiro todo mês.

A boa notícia é que você não precisa ficar preso ao primeiro banco que contratou. A portabilidade de crédito é um direito seu, garantido por lei.

Usar a portabilidade e a renegociação é a forma mais inteligente de reduzir sua dívida e aumentar o valor líquido que cai na sua conta no final do mês.

O poder da portabilidade de crédito

A portabilidade permite que você transfira a dívida do seu consignado de um banco para outro que ofereça uma taxa de juros menor.

O processo é regulamentado e deve ser feito sem custos para você. O novo banco quita sua dívida com o antigo e passa a ser o credor, com um contrato com condições mais vantajosas.

Como funciona a portabilidade:

Pesquisa: Compare as taxas de juros oferecidas por diferentes bancos para o consignado do INSS. Proposta: Procure o banco com a melhor taxa e faça uma proposta de portabilidade. Análise: O novo banco cuida de toda a burocracia da transferência junto ao INSS e ao banco original.

Com a portabilidade, você pode conseguir uma parcela mensal menor (liberando margem consignável) ou manter a mesma parcela, mas diminuir o prazo total do empréstimo. Nos dois casos, você economiza nos juros.

Dicas para renegociar e evitar golpes

Antes de fechar a portabilidade, tente negociar com o seu banco atual. Às vezes, eles preferem reduzir a taxa a perder o cliente para a concorrência.

Fique atento aos golpes:

Proposta de “Refinanciamento”: Golpistas ligam oferecendo trocar seu empréstimo, mas acabam embolsando o dinheiro e te deixando com duas dívidas.

Golpistas ligam oferecendo trocar seu empréstimo, mas acabam embolsando o dinheiro e te deixando com duas dívidas. Não pague taxa: Nenhuma portabilidade ou refinanciamento real exige que você faça um depósito ou PIX para liberar o crédito.

Sempre use a margem consignável com responsabilidade. Evitar o superendividamento é a melhor proteção para o seu futuro.