Audiência de ‘Mãe’ impulsiona Record e reforça novelas turcas

A novela “Mãe” está em seu primeiro mês de exibição na Record e apresenta um desempenho de audiência acima de sua antecessora, “Força de Mulher”. Essa melhora nos índices audiovisuais tem levado os responsáveis pela programação da emissora a crer que a trama, que é de origem turca, tem potencial para continuar subindo em popularidade conforme os episódios se desenrolam.

De acordo com dados disponíveis, nos primeiros 30 dias, a média de audiência de “Mãe” foi de 6,2 pontos, representando 10% da participação do público no horário na Grande São Paulo. Em comparação, “Força de Mulher” havia registrado uma média de 5,4 pontos e 8,5% de share no mesmo período de exibição, indicando que a nova novela começou em um patamar superior.

Os executivos da Record estão animados com esses resultados e planejam manter a apostam em novelas turcas no horário nobre. No entanto, a estratégia inclui uma mescla de produções estrangeiras com séries e histórias de temática bíblica. Essa abordagem garante que as novelas turcas continuem sendo uma parte importante da programação noturna, enquanto preserva o foco no conteúdo religioso que caracteriza a emissora.

A popularidade de “Mãe” pode ser atribuída à sua narrativa envolvente, que mistura suspense, amor e superação. Os personagens são retratados de forma mais complexa, o que confere um caráter mais realista e autêntico à história. Esses elementos têm despertado a atenção e o interesse dos telespectadores, incentivando-os a acompanhar a trama diariamente.

Com a audiência em ascensão e uma história que mantém o público engajado, “Mãe” se destaca como uma das principais atrações da televisão aberta brasileira. O folhetim é transmitido de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e oferece uma opção de entretenimento para aqueles que buscam uma narrativa rica em emoção, cheia de reviravoltas, conflitos familiares e histórias de superação a cada capítulo.